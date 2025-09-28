szeptember 28., vasárnap

Merényi Zoltán is szolgálja ezután a gyülekezetet

21 perce

Áldásos lelkészbeiktatás a fehérvári baptista imaházban

Címkék#imádság#Merényi Zoltán#lelkipásztor#baptista egyház#imaház#szolgálat#lelkész

Tavaly tavasszal adták át Székesfehérváron a gyönyörűen megújult baptista imaházat a Széchenyi utcában. Szombaton kora délután egy újabb szép és megható ünnepre gyűltek össze a hívek és az alkalom vendégei, amikor beiktatták a Gyuláról érkezett új lelkipásztort, Merényi Zoltánt. Székesfehérvár nevében Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a város új polgárát, majd jó munkát, kitartást kívánt szolgálatához. 

Tihanyi Tamás

Szombaton ismét ünnepélyes pillanatokra került sor a baptista imaházban. A Székesfehérvári Baptista Gyülekezet új lelkészt iktatott be Merényi Zoltán személyében, aki Gyuláról érkezett a koronázó városba, miután hat évet élt családjával a Békés vármegyei településen. Merényi Zoltán a feleségével, Angélával és gyermekeivel, Gergővel és Eszterrel költözött Fehérvárra. Ahol ezután Kovács Dániellel együtt, társlelkészként szolgálja majd a közösséget, ahol látva a sok feladatot és a jövőbeni terveket, fontosnak érezték egy újabb, második lelkipásztor meghívását. Hosszú imádságok és közös gondolkodás után döntött a gyülekezet Merényi Zoltán mellett, aki elfogadta a felkérést. Küldetésükről szólva Kovács Dániel elmondta, hisznek abban, hogy a gyülekezet a Dunántúl kisebb közösségei felé missziós központként szolgálhat, erősítve, támogatva őket, a helyi szolgálatokat. Isten szeretetével kívánnak jelen lenni ott is, ahol szerényebbek a lehetőségek.

baptista imaház
Merényi Zoltánt áldással fogadták a közösség lelkészévé a baptista imaházban. Balra Kovács Dániel, a fehérvári gyülekezet másik pásztora
Fotó: Kiss László

Beiktató Istentisztelet a Baptista Imaházban

A beiktató Istentiszteleten Kovács Dániel lelkipásztor köszöntője és nyitó imádsága után Boncz Zoltán, a Dunántúli Missziói Kerület elnöke, lelkész hirdetett igét, majd az avató bizottság tagjai kérdésekkel, fogadalomtétellel és áldással fogadták a gyülekezet lelkészévé Merényi Zoltánt. A fehérvári közösség nevében előbb Bödő Sándor gyülekezetvezető presbiter, majd Kovács Dániel és felesége, Gabriella üdvözölte a Merényi házaspárt, majd ezt tették áldással a jelenlévő baptista lelkipásztorok és a társegyházak képviselői is. Ezt követően Merényi Zoltán lelkipásztor székfoglalója, záróáldása, majd szeretetvendégség következett.

 Boncz Zoltán tett fel avató kérdéseket az új lelkész számára
Fotó: Kiss László

Az 53 éves lelkipásztor katolikusként Sopronban született, 1993-ban tért meg, majd a helyi baptista gyülekezet tagja lett. Művelődésszervező szakon végzett Pécsett, majd hazatért Sopronba, ahol újságíróként és a felnőttképzés szervezőjeként helyezkedett el, de tudta, hogy számára létezik egy fontosabb út is: a teológus diploma megszerzését követően Békésen avatták lelkipásztorrá. Később már nős emberként került Budapestre, aztán Szokolyára, majd 2019-ben Gyulára, onnan érkezett Székesfehérvárra.

A fehérvári imaház dunántúli missziós központként is szolgál
Fotó: Kiss László

A baptista gyülekezet fontos, hosszabb távú gyakorlati feladata a mindennapi szolgálat ellátása mellett az imaház bővítésének folytatása lesz. A közösség számára október 19-én a Hálaadó ünnep jelenti majd a következő kiemelkedő eseményt.

