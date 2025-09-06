Bányászati kiállítás nyílt, személyes tárgyakból, emlékekből

– Nemrégiben alakultunk meg, és a kis csapatunkban, nagy örömömre, fiatalok is aktív résztvevőként vannak jelen, ami azt mutatja, hogy hagyományainkat tovább viszik. Bányászati szakértőnk Kreischer Károly okleveles bányamérnök. Bányászati eszközöket Fekete István okleveles bányamérnöktől kaptuk kölcsön, az emléktárgyak pedig saját gyűjtésből, és családi emlékekből tevődtek össze. A kiállítást ezennel megnyitom, és ha valakinek kérdése lenne, kérem nyugodtan tegyék fel – mondta megnyitó beszédében Mayer Lajos elnök, akinek saját személyes tárgyai is helyet kaptak a tárlatban, sőt, olyan ereklyék is, mint az a három tárgy, ami édesapjánál volt az utolsó, tragikus pillanatban.

Bányaomlásban vesztette életét

– Itt mindenkinek ezernyi emlék jön elő, a kiállítás anyaga láttán. Sokan sok értékes tárggyal, képpel, kőzettel, munkaeszközzel, szerszámmal és más relikviákkal járultak hozzá a tárlat sokszínűségéhez. Én magam elhoztam a leginkább becsben tartott emlékeimet is. Ez három egyszerű tárgy csupán, egy cigaretta tárca, egy notesz és egy ceruza, ám nekem mégis ezek a legértékesebbek, mert ez az a három dolog ami édesapámnál volt, aki bányabalesetben halt meg. Amikor és harmadéves inas voltam, 1970. szeptember 22-én, hajnali 3-4 órakor bányaomlás volt Kincsesbányán. Másnap délelőtt 10 óra körül tudtuk meg, hogy édesapám, Mayer Alajos meghalt az omlás során, és hogy ez a három tárgy volt nála akkor – meséli a szervező társaság vezetője a még ma is fájó emlékeket a kincsesbányai művelődési ház emeletén megtekinthető kiállítás polcai között.

Mayer Lajos bányaomlás miatt vesztette el édesapját, akinél csak három személyes tárgy volt a tragédia idején

Fotó: PJD

A múlt emlékeit őrzik meg a jövőnek

Jelvények, fúrók, műszerek, korsók, fokosok, fotók, újságok folyóiratok és még sorolhatnánk, hogy hány különböző módon és formában van jelen még mindig a bányászat a kiállításon és a való életben is. Az új baráti társaság garancia lehet arra, hogy ez így is marad.

A tárlat három napon át megtekinthető 10-16 óra között a kincsesbányai művelődési ház emeletén.