Bányászati kiállítás nyílt, személyes tárgyakból, emlékekből
Az idén májusban alakult Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság felkereste a ma is élő bányászokat, és az elhunytak hozzátartozóit, hogy létrejöhessen egy tárlat személyes tárgyakból és emlékekből. A bányásznap alkalmából koszorúzással és bányászati kiállítással emlékeztek Kincsesbányán.
Szeptember 6-án nyílt meg az a tárlat, melyet a Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaság szervezett Kincsesbányán, a bányásznaphoz kapcsolódóan. A bányászati kiállítással az a szervezők célja, hogy bemutassák és hogy továbbadják a bányászati hagyományokat, emlékeket az érdeklődőknek.
Kincsesbánya több szempontból is kincses
– Jó Szerencsét! Ezzel a köszöntéssel a Magyarországi Bányásztelepülések Országos Szövetsége nevében köszöntök minden megjelentet. A MABOSZ tavaly épp itt tartotta a közgyűlését és büszkén mondhatom, hogy immár 43 település lépett a tagjaink soraiba, köztük a legújabbként régi barátunk, Gánt, amely idén csatlakozott hozzánk. Emellett csütörtök óta tudjuk, hogy Tapolca lesz a következő, melynek szintén fontos a hagyományok ilyetén őrzése.
Kincsesbányának, a mi falunknak, vagy ahogy az idősebbek hívják a telepnek számunkra több jelentést is hordoz a neve. Utal arra az ásványvagyonra, melynek a létünket köszönhetjük és amely munkát, megélhetést adott évtizedeken keresztül sok száz családnak. Bár a bánya 1999-ben végleg bezárt -fel kellett hagyni a művelést-, de a Kincses névnek van azóta egy újabb üzenete is. Nincs még egy éve sem, hogy régészkutatók a Vaskapu hegyen rátaláltak a „Kincsesi kincsre". A 779 ezüst pénzérme között talált V. István dénár arról árulkodik, hogy az edényt és tartalmát a 13. század végén rejtették föld alá. Ezzel a kinccsel immár 8 évszázados, azaz történelmi léptékű múltat is kapott Kincsesbánya.
Ám itt még nincs vége a kincsesi kincseknek, a legfontosabb kincsünk az ember. A lakosságunk és mindazok a civil szervezetek, csoportok, amelyek a közösségi életnek valós tartalmat adnak. Megküzdenek az akadályokkal, értéket teremtenek, akkor is, ha megnehezítik a dolgukat – fogalmazott Sallay Zsolt a MABOSZ képviseletében.
Kincsesbányai kincsei
- a bauxit érc a föld mélyén
- a feltárás alatt álló történelmi múlt
- a lakosság alkotta erős közösség
A bányászati kiállítással emléket állít
A kiállítást a Kincsesbányai Bányászok Baráti Társaságának vezetője nyitotta meg.
– Nemrégiben alakultunk meg, és a kis csapatunkban, nagy örömömre, fiatalok is aktív résztvevőként vannak jelen, ami azt mutatja, hogy hagyományainkat tovább viszik. Bányászati szakértőnk Kreischer Károly okleveles bányamérnök. Bányászati eszközöket Fekete István okleveles bányamérnöktől kaptuk kölcsön, az emléktárgyak pedig saját gyűjtésből, és családi emlékekből tevődtek össze. A kiállítást ezennel megnyitom, és ha valakinek kérdése lenne, kérem nyugodtan tegyék fel – mondta megnyitó beszédében Mayer Lajos elnök, akinek saját személyes tárgyai is helyet kaptak a tárlatban, sőt, olyan ereklyék is, mint az a három tárgy, ami édesapjánál volt az utolsó, tragikus pillanatban.
Bányaomlásban vesztette életét
– Itt mindenkinek ezernyi emlék jön elő, a kiállítás anyaga láttán. Sokan sok értékes tárggyal, képpel, kőzettel, munkaeszközzel, szerszámmal és más relikviákkal járultak hozzá a tárlat sokszínűségéhez. Én magam elhoztam a leginkább becsben tartott emlékeimet is. Ez három egyszerű tárgy csupán, egy cigaretta tárca, egy notesz és egy ceruza, ám nekem mégis ezek a legértékesebbek, mert ez az a három dolog ami édesapámnál volt, aki bányabalesetben halt meg. Amikor és harmadéves inas voltam, 1970. szeptember 22-én, hajnali 3-4 órakor bányaomlás volt Kincsesbányán. Másnap délelőtt 10 óra körül tudtuk meg, hogy édesapám, Mayer Alajos meghalt az omlás során, és hogy ez a három tárgy volt nála akkor – meséli a szervező társaság vezetője a még ma is fájó emlékeket a kincsesbányai művelődési ház emeletén megtekinthető kiállítás polcai között.
A múlt emlékeit őrzik meg a jövőnek
Jelvények, fúrók, műszerek, korsók, fokosok, fotók, újságok folyóiratok és még sorolhatnánk, hogy hány különböző módon és formában van jelen még mindig a bányászat a kiállításon és a való életben is. Az új baráti társaság garancia lehet arra, hogy ez így is marad.
A tárlat három napon át megtekinthető 10-16 óra között a kincsesbányai művelődési ház emeletén.