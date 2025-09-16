Banyanap Lepsényben: rémesen jó programot rendeznek a hétvégén

Ugyan a településen immáron negyedik alkalommal tartják e különleges közösségi programot, a megyében még mindig egyedülállónak számít. Voltak és vannak persze hasonló, főleg Halloweenhez köthető programok, de pont ilyen sehol sincs. Valószínűleg épp ennek köszönhető a népszerűsége.

A szeptember 20-án, szombaton megrendezésre kerülő Rémes Boszik Éjszakája tartogat banyabált, rítustáncot, zenei fellépőket, bábszínházat és rémtúrát sötétedés után.

A rendezvény ideje alatt – szeptember 20. 12-20 óráig – ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a Nádasdy utcában a Pásztor utca és az Arany János utca közötti szakaszán – áll a program közösségi oldalán.

Ugyanitt idén is arra buzdítják a helyieket, hogy helyezzenek el ’balesetet szenvedett’ boszorkányokat Lepsényben és készítsenek róluk képeket és azokat küldjék el a Pallas Kulturális és Természetvédelmi Egyesület számára.