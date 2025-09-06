1 órája
Fehér gyászba borult Soponya: rengetegen siratták a tragikusan fiatalon elhunyt Zsombort
Tömegek búcsúztatták a 22 évesen elhunyt Varga Zsombort Előszálláson és Soponyán. A Sárosd NKSC játékosa augusztus 13-án szenvedett végzetes balesetet tankolás közben.
„Mély fájdalommal és megrendülve tudatjuk szurkolóinkkal, hogy a Megyei I. osztályú csapatunk egyik tagja, Varga Zsombor, ma reggel tragikus hirtelenséggel elhunyt” – közölte a Sárosd NKSC vármegyei I. osztályú egyesület augusztus elején közösségi oldalán. A fiatal játékos augusztus 13-án egy előszállási benzinkútnál szenvedett végzetes balesetet. Zsombortól most vettek végső búcsút szerettei, barátai, ismerősei.
Fehér virágokkal idézték fel a balesetben elhunyt fiatal emlékét
Egy óriási kivetítőn fotókkal idézték fel Zsombor legszebb pillanatait. A családja kérésére fehér virágokkal és mécsesekkel érkeztek a gyászolók a soponyai Kerti-tóhoz. A férfit a sárosdi focicsapat is gyászolja, egy barátja szerint nagyon jó játékos volt – tudósított a megemlékezésről a Tények.
