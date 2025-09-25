24 perce
Illyés Gyula-díjat kapott Bakonyi István irodalomtörténész
A Magyar Művészeti Akadémia tagozatai idén is átadták díjaikat a Pesti Vigadóban. A rangos elismerés egyik kitüntetettje Bakonyi István irodalomtörténész, aki kimagasló irodalomszervezői és tudományos munkásságáért részesült az Illyés Gyula-díjban.
Forrás: Magyar Művészeti Akadémia
A Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen Turi Attila, az MMA elnöke hangsúlyozta: az Akadémia célja, hogy a magyar szellemi élet kiemelkedő alakjait támogassa és elismerje. Bakonyi István irodalomtörténész életútja erre példaértékű: József Attila-díjas kutató, a Csoóri Sándor Társaság elnöke, a Vörösmarty Társaság tagja, eddig harmincöt kötet szerzője.
Tanári diplomáját Pécsett szerezte magyar–angol szakon, PhD-fokozatát a Miskolci Egyetemen védte meg Bella István életművéről, bölcsészdoktori disszertációját pedig Németh László regényeiről írta. Munkásságában kiemelkedő helyet foglal el a kortárs magyar irodalom értelmezése és közvetítése: többek között Tamás Menyhért, Pék Pál, Serfőző Simon, Petőcz András, Petrőczi Éva és Bence Lajos alkotói világát dolgozta fel.
Bakonyi István podcast stúdiónk vendége is volt!
A díjátadás kapcsán, valamint készülő verseskötetének apropóján egy podcastbeszélgetést is készítettünk vele, amely hamarosan a FEOL podcast csatornáján lesz elérhető. Az Illyés Gyula-díj nemcsak a múltbeli munkásság elismerése, hanem alkalom is arra, hogy a szélesebb közönség bepillantást nyerjen Bakonyi István gondolkodásába és alkotói terveibe.