Illyés Gyula-díjat kapott Bakonyi István irodalomtörténész

A Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen Turi Attila, az MMA elnöke hangsúlyozta: az Akadémia célja, hogy a magyar szellemi élet kiemelkedő alakjait támogassa és elismerje. Bakonyi István irodalomtörténész életútja erre példaértékű: József Attila-díjas kutató, a Csoóri Sándor Társaság elnöke, a Vörösmarty Társaság tagja, eddig harmincöt kötet szerzője.

Bakonyi István (j) Illyés Gyula díjat vehetett át a Magyar Művészeti Akadémai elismeréseként! Forrás: Magyar Művészeti Akadémia

Tanári diplomáját Pécsett szerezte magyar–angol szakon, PhD-fokozatát a Miskolci Egyetemen védte meg Bella István életművéről, bölcsészdoktori disszertációját pedig Németh László regényeiről írta. Munkásságában kiemelkedő helyet foglal el a kortárs magyar irodalom értelmezése és közvetítése: többek között Tamás Menyhért, Pék Pál, Serfőző Simon, Petőcz András, Petrőczi Éva és Bence Lajos alkotói világát dolgozta fel.

Podcast stúdiónkban is beszélgettünk a díjazottal! Fotó: Bokányi Zsolt

Bakonyi István podcast stúdiónk vendége is volt!

A díjátadás kapcsán, valamint készülő verseskötetének apropóján egy podcastbeszélgetést is készítettünk vele, amely hamarosan a FEOL podcast csatornáján lesz elérhető. Az Illyés Gyula-díj nemcsak a múltbeli munkásság elismerése, hanem alkalom is arra, hogy a szélesebb közönség bepillantást nyerjen Bakonyi István gondolkodásába és alkotói terveibe.