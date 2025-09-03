Az a fránya áldozatokkal teli felnőttlét

Furcsa dolog ez a felelősségteljes és átgondolt döntésekkel teli felnőtt élet. Kényelmetlen, áldozatokkal és kihívásokkal teli, de mégsem cserélném el vagy mennék vissza az időbe, ha tehetném. Ugyan néha kínkeservesnek élem meg, hogy nem vehetek meg minden cipőt és ruhát, ami éppen megtetszik, vagy nem mehetek annyiszor nyaralni, ahányszor csak szeretnék, de megéri. Megéri, hogy most egy időre fel kell adnunk a kényelmünket és a megszokott életterünket. Megéri, mert valami új, jobb, szebb, de ugyanakkor nehezebb ’valami’ elé nézünk. Egy közös új előtt állunk, ami ugyan még nem öltött fizikai értelemben – vagy még nem tudunk róla – testet, de hiszem, hogy hamarosan fog és akkor mi minden értelemben készen állunk arra, hogy azt mondjuk: ez a miénk.