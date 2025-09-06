szeptember 6., szombat

„Autós kalandra fel!”

1 órája

Márkafüggetlen autós és kamionos találkozó Tácon

Címkék#autó#sportpálya#rendezvény#verseny

Harmadik alkalommal rendezi meg a márkafüggetlen autós és kamionos találkozót a Tuning Beats Car Team. Az időpont szeptember 20-a, szombat, a helyszín pedig Tác, a sportpálya melletti külterület – számolt be lapunknak a rendezvényről Berki Szabolcs főszervező. Az autós élményekkel és látványos programokkal teli találkozóra minden érdeklődőt szeretettel várnak.

V. Varga József

Amint megtudtuk: kapunyitás 10 órakor, zárás vasárnap hajnalban, a bulit követően. A sokszínű programok sorában autós szépségverseny, a legszebb felnik versenye, továbbá felni kitartó próba is szerepel. A kamionhúzó versenyre már most gyakorolhatnak a népek. Decibelek röpködnek a kipufogó hangnyomásmérésen, valamint az autók zenei hangtechnikáját is vizsgálat alá veszi a zsűri. Szárnyalhat a music! És természetesen nem marad el a közkedvelt autós limbó sem. A zenét Dj Pötyi keveri, ételről és italról a Dante Pokla gondoskodik.

autós
Márkafüggetlen autós találkozó: „Pedig mondta az asszony, hogy vigyem inkább szervizbe a kocsit!”
Forrás: FMH-archív (VV)

– A belépés és a programok díjmentesek – tette hozzá Berki Szabolcs. – Mindenkit sok szeretettel várunk: látogatót és kiállítót egyaránt. Tehát: 

Autós kalandra fel!

 

