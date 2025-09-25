Eltűnnek-e valaha a Budai úti roncsok, vagy marad az autótemető?

Mint ahogy azt korábban megírtuk, Székesfehérváron, a Budai út egyik nagy bevásárlóközpontja mögötti területen autóroncsok gyülekeznek. A Feol.hu – egy újabb olvasói jelzés után – most annak járt utána, hogy ki tette oda ezeket a roncsokat, s mi célból, valamint várható-e, hogy ezek rövid időn belül eltűnnek onnét. Mert valljuk meg: nem szép látvány az autótemető. A fentiek kiderítéséhez vezető első lépés annak megválaszolása, hogy kié a szóban forgó terület.

Autóroncsok sora áll a parkolóban.

Autóroncsok magán- vagy közterületen

Az ügyben megkerestük Székesfehérvár önkormányzatát – válaszadásuk pedig folyamatban van. Emellett a bevásárlóközpontot is megpróbáltuk utolérni, hogy megtudjuk, övék-e a terület. Megkeresésünkre cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Egyelőre tehát továbbra is csak kérdőjelek sorakoznak, de nem adjuk fel, kiderítjük, ki és mi célból pakolta oda az autóroncsokat, s legálisan vagy illegálisan járt-e el. A rendszámok lekérdezése alapján néhány autónak még érvényes műszaki vizsgája is van, ugyanakkor kérdés: ha valaki ezeket bontási vagy "donorcélra" vásárolta, miért áll az összes szinte érintetlenül hónapok óta?