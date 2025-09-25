1 órája
Eltűnnek-e valaha a Budai úti roncsok, vagy marad az autótemető?
Eltelt egy újabb hónap, és Székesfehérváron, a Budai úti bevásárlóközpont mögött továbbra is ott állnak a valaki által lepakolt autóroncsok. De vajon kié a terület, ki és mi okból rakta le ott az autóroncsokat? Eltűnnek-e valaha, vagy végül egy valóságos autótemető lesz a területből?
Vajon kié a felelősség?
Fotó: Nagy Norbert - FMH
Mint ahogy azt korábban megírtuk, Székesfehérváron, a Budai út egyik nagy bevásárlóközpontja mögötti területen autóroncsok gyülekeznek. A Feol.hu – egy újabb olvasói jelzés után – most annak járt utána, hogy ki tette oda ezeket a roncsokat, s mi célból, valamint várható-e, hogy ezek rövid időn belül eltűnnek onnét. Mert valljuk meg: nem szép látvány az autótemető. A fentiek kiderítéséhez vezető első lépés annak megválaszolása, hogy kié a szóban forgó terület.
Autóroncsok magán- vagy közterületen
Az ügyben megkerestük Székesfehérvár önkormányzatát – válaszadásuk pedig folyamatban van. Emellett a bevásárlóközpontot is megpróbáltuk utolérni, hogy megtudjuk, övék-e a terület. Megkeresésünkre cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Egyelőre tehát továbbra is csak kérdőjelek sorakoznak, de nem adjuk fel, kiderítjük, ki és mi célból pakolta oda az autóroncsokat, s legálisan vagy illegálisan járt-e el. A rendszámok lekérdezése alapján néhány autónak még érvényes műszaki vizsgája is van, ugyanakkor kérdés: ha valaki ezeket bontási vagy "donorcélra" vásárolta, miért áll az összes szinte érintetlenül hónapok óta?
Budai úti roncsautókFotók: Nagy Norbert - FMH
Autóroncsok megyeszerte
A megyében különös divatja van az autóroncsok illetéktelen lerakásának és sorsára hagyásának. Vagy valamiféle furcsa hobbiról van szó, vagy pedig egyszerűen a szabályokra való fittyet hányásról, azok nem ismeréséről.
- Az Alba Plaza előtti murvás parkolóban áll hónapok óta egy francia rendszámú piros Volkswagen Golf. Elképzelhető, hogy műszaki hiba miatt hagyták az országban a gépjárművet, mivel az autó hazaszállíttatása igencsak magas összeget kóstálhat.
- Közel három éve áll egy Lada és egy Chrysler Sebring a Sóstói Stadion parkolójában. Előbbinek látszólag néhány évig szerető gazdája lehetett, ma azonban már felnin áll a szocializmus egyik meghatározó típusa.
- Székesfehérvár legrosszabb állapotú elhagyatott autója egy bevásárlóközpont parkolójában álló Opel Corsa B, amelynek még a kormányát is ellopták – valószínűleg a benne lévő légzsák miatt –, valamint kiszivattyúzták a benne található benzint is.
- A 8-as út mellett a csóri bekötőnél áll egy kerekeitől, és szinte minden értékétől megfosztott Opel Astra H. Az autóroncs érdekessége, hogy tavaly augusztusban még eredetiség vizsgálaton is volt, de azóta szinte mindent elvittek belőle, ami érték.
- A 63-as út mentén, Abánál is vesztegel egy Fiat Seicento, erről korábban szintén beszámoltunk.
Az autóroncsok lerakása történhet legális és illegális módon. Közterületen otthagyni egyértelműen nem szabályos, míg a kijelölt hulladékgyűjtő udvaron leadni szabályos. A Mohu.hu oldalán könnyen és egyszerűen tájékozódhatunk a roncsok leadásának módjáról.