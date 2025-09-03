szeptember 3., szerda

Jön az olcsó autópálya-matrica: mutatjuk, kik vehetik igénybe, Fejér is érintett (videó)

​Megindult a gigaberuházás! Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentése szerint kedvezményes autópálya-matrica jár a jövő évtől azok a személyautósok, akik Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben élnek. A lépés az M1-es autópálya bővítése kapcsán várható kellemetlenségek kompenzálására szolgál.

Feol.hu

​Társlapunk, a Világgazdaság is beszámolt a hírről, miszerint az érintett lakosok, ahol együttesen csaknem 2,5 millióan élnek, mindössze 15 000 forintért vehetik majd igénybe a teljes M1-es szakaszt, ami jelentős megtakarítást jelent, mivel ez a díj négy éves vármegyei autópálya-matrica árát váltja ki a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyékben személyautóval közlekedőknek. Lázár János miniszter mondta a közlekedésinfón.

Történelmi autópálya-fejlesztés indult az M1-es autópályán. Olcsóbb autópálya-matrica jár a környékbelieknek: részletek a cikkben!
Kedvezményes autópálya-matrica jár négy vármegye lakosainak is az M1-esen.
Forrás: MKIF

​A autópálya-matrica mellett gőzerővel elindult az M1-es bővítése

​Az MKIF Zrt. tájékoztatása szerint szeptember elsejével megkezdődtek az M1-es autópálya bővítési munkálatai, amely Magyarország legnagyobb autópálya-fejlesztésének része. Az M0-s és a Concó pihenő (94-es km-nél) közötti 78 kilométeres szakasz bővül 2x3 sávra. Emellett mindkét irányban egy-egy úgynevezett intelligens leállósáv is épül, amely baleset vagy torlódás esetén megnyitható a forgalom számára, így a kapacitás akár 2x4 sávra is nőhet Budapest és Győr között.

Hozzáteszik a kiadott közleményben, hogy a beruházás a Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződés alapján valósul meg. A tervek szerint az M0-Bicske szakasz 2028. augusztus 31-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029. augusztus 31-ig készül el. Fontos szempont, hogy a munkálatok teljes ideje alatt mindvégig biztosítva lesz a 2x2 forgalmi sáv a közlekedők számára.

​Komplex fejlesztések a sávbővítésen túl

​Az M1-es bővítése egy rendszerszintű fejlesztés, amely a sávszélesítés mellett számos további elemet is magába foglal. Ahogy arról már korábban is írtunk, 72 alul- és felüljáró kerül átépítésre, 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új csomópont is épül. Mindemellett 6 komplex pihenőhely teljesen átépül, és 300 új kamionparkoló is létesül, valamint 7 szintbeli csomópontot körforgalommá alakítanak.

​A közlekedők folyamatos tájékoztatása érdekében az MKIF külön weboldalt hozott létre az M1-es bővítésről, ahol valós idejű információk, térképes terelések és a vészhelyzeti leállóöblök helyzete is elérhető, több mint tíz nyelven.

 

