Baleset

1 órája

Eddig ismeretlen ok miatt hajtott a Dunába egy autó

Címkék#csörlőz#roncs#személyautó

Eddig tisztázatlan okok miatt hajtott egy autó a Duna medrébe szombaton éjjel. Az autó szerencsére nem közvetlenül a vízbe csúszott, de a kár így is jelentős.

Feol.hu

A kikötői öböl mellett haladó alsó sétányról a Duna medrébe zuhant egy személyautó szombat éjjel. A kis vízállás miatt csak a sziklákra esett, ahonnan a tűzoltók csörlőzték fel a roncsot. – számolt be a hírről a duol.hu.

autó
Csörlővel húzták ki a bajba jutott autót
Forrás: duol.hu

Autó a vízben! Nem is annyira egyedi eset.

Nem kirívó eset sajnos környékünkön a hasonló, az elmúlt hetekben is több ilyen esetről számoltunk be, legutóbb például egy vízelvezető csatornába csúszott egy autó nem messze megyénktől. 

Most pedig eddig tisztázatlan körülmények között egy autó haladása során letért az útról és a Duna medrébe hajtott. Szerencsére ezen a szakaszon jelenleg alacsony a vízállás, így nem közvetlenül a vízbe csúszott a jármű, hanem a sziklák közé.

Az esettel kapcsolatos további részletek, a rendőrség tájékoztatása, valamint a mentésről készült videó ide kattintva érhető el.

 

