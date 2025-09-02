Eddig ismeretlen ok miatt hajtott a Dunába egy autó

A kikötői öböl mellett haladó alsó sétányról a Duna medrébe zuhant egy személyautó szombat éjjel. A kis vízállás miatt csak a sziklákra esett, ahonnan a tűzoltók csörlőzték fel a roncsot. – számolt be a hírről a duol.hu.

Csörlővel húzták ki a bajba jutott autót

Forrás: duol.hu

Autó a vízben! Nem is annyira egyedi eset.

Nem kirívó eset sajnos környékünkön a hasonló, az elmúlt hetekben is több ilyen esetről számoltunk be, legutóbb például egy vízelvezető csatornába csúszott egy autó nem messze megyénktől.

Most pedig eddig tisztázatlan körülmények között egy autó haladása során letért az útról és a Duna medrébe hajtott. Szerencsére ezen a szakaszon jelenleg alacsony a vízállás, így nem közvetlenül a vízbe csúszott a jármű, hanem a sziklák közé.

