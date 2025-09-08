szeptember 8., hétfő

Rablás

3 órája

Bicske után Zugló: plazmavágóval és rollerrel vadászták a milliókat az ATM-rablók (videóval)

Plazmavágóval támadtak a bankautomatákra, rolleren száguldottak a zsákmánnyal, majd autóba pattantak azok az ATM-rablók, akik vélhetően a bicskei bankautomatát is kifosztották augusztusban. A csapatról videót osztott meg a rendőrség.

Feol.hu

Alig két perc – ennyi kellett a két moldáv férfinak, hogy szeptember 4-én hajnalban egy zuglói bankautomatát felfeszítsenek és több tízmillió forinttal távozzanak. A plazmavágóval kivágott ATM pénzkazettái percek alatt a hátizsákjukban landoltak, a tolvajok pedig elektromos rollereiken suhantak el a helyszínről – ez látható a Budapesti Rendőr-főkapitányság által megosztott videón. Mint írják, a menekülés jól megtervezett volt, ám nem tökéletes: a Budapesti Rendőr-főkapitányság vagyonvédelmi nyomozói már ekkor a nyomukban voltak. A roller után egy autó következett, de a hat órás hajsza végül az M1-es autópályán ért véget, ahol a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrök bilincset pattintottak a rablók csuklójára.

ATM
ATM rablás Zuglóban
Forrás: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság Facebook-oldala

A járműben nemcsak a teljes zsákmányt és a plazmavágót találták meg, hanem a rollereket is, amelyekkel a férfiak szinte komikusan próbálták menekülésüket megoldani. A 39 és 41 éves gyanúsítottak moldáv állampolgárnak vallották magukat, ám egyiküknél egy bolgár igazolvány is előkerült. A hatóságok gyanítják, hogy nem ez volt az első akciójuk: vélhetően augusztus 14-én Bicskén is ugyanilyen módszerrel törtek fel egy ATM-et, szintén egy bevásárlóközpontban.

Videón az ATM-rablók

A rendőrök a férfiakat jelentős értékre elkövetett lopással és rongálással gyanúsítják. Őrizetbe vételük után kezdeményezték letartóztatásukat – ők azonban egyelőre hallgatnak, és nem tettek vallomást.

 

