Egy aszteroida közelítette meg a Földet

A Föld közvetlen közelébe került egy aszteroida még 2024-ben, s közel két hónapon át kísérte a Földet. A szakértők folyamatosan figyelték az égitest mozgását, ám nemcsak ők vettették rá vigyázó tekintetüket. Az űripari vállalkozók egészen más szemmel tekintettek a "mini-Holdra", ugyanis az nem csupán egy kődarab, ahogy a népnyelv mondaná. Olyan összegeket jelenthet annak, aki ráteszi a kezét, hogy az az egész világgazdaságot megboríthatná.

Értékes fémeket tartalmazhat az aszteroida

Forrás: Shutterstock

Hatalmas kincs lehet az aszteroida

Az űrbányászat számára valóságos kincsesbánya lehet a kis aszteroida, amely – társaihoz hasonlóan – tartalmazhat aranyat, platinát, nikkelt és más olyan fémeket, amelyekért a Földön hatalmas összegeket fizetünk. Egyes számítások szerint annyi érték lapul bennük, hogy akár az egész világgazdaságot képesek lennének felborítani – írja a Köpönyeg.hu cikke. A NASA számításai szerint ha a legígéretesebb aszteroidákat kibányásznánk, minden emberre több mint 100 millió dollárnyi fém jutna. Ez azonban csak elsőhallásra hangzik jól, ugyanis az, amiből rengeteg áll rendelkezésre, rendszerint nem is ér sokat.

Hogy miért nem zajlik ezerrel mégis az űrbányászat? Azért, mert a legtöbb ilyen égitest nagyon messze van a Földtől, s jól lehet, drágább volna eljuttatni az eszközöket az aszteroidákig, mint amennyi bevételt jelentene a rajtuk kibányászott nyersanyag. Éppen ezért nagy szó, ha a Föld közelébe kerül egy ilyen égitest. Annyi azonban bizonyos, hogy még nincsenek meg a megfelelő eszközeink ahhoz, hogy valóban bányászni kezdjünk egy aszteroidán.