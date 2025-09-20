szeptember 20., szombat

Árvíz

3 órája

Ezt teszi a Fejér vármegyei község, hogy soha többé ne kelljen félni

​Egy évvel ezelőtt a Duna rekordmagasságúra duzzadt, és komoly veszélyt jelentett a folyóparti településekre. Az egyik leginkább érintett Fejér vármegyei község, Kisapostag volt, ahol a lakosság összefogása, a katonaság és az önkéntesek együtt megakadályozták a katasztrófát. Most, egy évvel dunai árvíz után, a polgármestert, Nagy Attilát kérdeztük a fejleményekről, a kapott támogatásokról és a tervezett állandó védművekről.

Kecskés Zoltán

​Kisapostag polgármestere elmondta, hogy az elmúlt évben a község közel másfél millió forintos vis maior támogatást kapott a dunai árvíz védekezési költségeinek fedezésére. Ez az összeg lehetővé tette a homokzsákok és fóliák megvásárlásával kapcsolatos kiadások rendezését. Ami a jövőre nézve a legfontosabb, hogy a tavalyi árvíz óta komoly előrelépés történt az állandó védmű kiépítésének ügyében.

A Duna rekordmagasságúra duzzadt, és komoly veszélyt jelentett a folyóparti településekre. A településen az árvíz óta fontos lépések történtek.
Amikor a víz volt az úr árvíz idején Kisapostagon.
Fotó: FMH

Tudomásom szerint folyamatban van az ott megépítendő védműnek a tervezése, amely mintegy 500 méter hosszú lesz 

– mondta el a polgármester. A tervezett gát a Panoráma utcánál, a Duna-part előtti részen épülhet meg.

Nagy Attila polgármester hozzátette, hogy a kivitelezés a Vízügy hatáskörébe tartozik, az önkormányzat minden szükséges adatot biztosít a munkálatokhoz. A projekt megvalósítása a szükséges források függvénye, amelyek megszerzésére jelenleg is várnak. A község első embere rávilágított arra is, hogy a környező településeken valószínűleg nem épül hasonló védmű, mivel ott ideiglenes megoldásokkal is kezelhető a helyzet, és nem indokolt egy ilyen nagyszabású beruházás.

Videón, fotókon a dunai árvíz hősei 

Az évforduló apropóján felidézzük azt az emberfeletti munkát, amellyel civilek, vízügyesek, katonák és tűzoltók százai, sőt ezrei védték meg a településeket. Fejér vármegyében is nagy volt az összefogás. A részletekért kattintson, érdemes!

 

 

 

