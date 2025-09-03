szeptember 3., szerda

Hilda névnap

25°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Varkocs György emléke

2 órája

Árulás áldozata lett a hős várkapitány!

Címkék#Varkocs Györgynek#várkapitány#szobor#Cser-Palkovics András

Székesfehévár török uralom alóli felszabadulására emlékeztek a Varkocs-szobornál szerdán délelőtt.

Bokányi Zsolt
Árulás áldozata lett a hős várkapitány!

Fotó: NAGY NORBERT

Cser-Palkovics András polgármester és Lehrner Zsolt alpolgármester rótta le tiszteletét néma koszorúzással a 482 éve hősi halált halt városkapitány emléke előtt a város nevében!

Varkocs György szobra előtt Cser-Palkovics András polgármester és Lehrner Zsolt alpolgármester rótta le tiszteletét néma koszorúzással. Fotó: NAGY NORBERT

Amikor 1543-ban a török támadása fenyegetett, I. Ferdinándnak négy jelöltje is volt a várkapitányi posztra, ám egyikük sem vállalata el ezt a tisztséget. Így történet, hogy Varkocs Györgyöt nevezte ki 1543. július 24-én a Habsburg uralkodó Székesfehérvár kapitányává. Varkocs hősies küzdelme ellenére 1543-ban Fehérvár török kézre került. A város polgárai ugyanis megelégelve az ostromot, a Varkocs György várkapitány vezette kitörő csapatokat a városból kizárták, akiket így az oszmánok lekaszaboltak.

Varkocs György szobra. Fotó: NAGY NORBERT

Már 1896-ban felvetette Havranek József akkori székesfehérvári polgármester, hogy Varkocs Györgynek emléket kellene állítani. Az egykori Budai kapu közelében a város török iga alóli felszabadulásának 250. évfordulóján, 1938. május 19-én került sor. A szobor alkotója Erdey Dezső szobrászművész.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu