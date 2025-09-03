Árulás áldozata lett a hős várkapitány!

Cser-Palkovics András polgármester és Lehrner Zsolt alpolgármester rótta le tiszteletét néma koszorúzással a 482 éve hősi halált halt városkapitány emléke előtt a város nevében!

Varkocs György szobra előtt Cser-Palkovics András polgármester és Lehrner Zsolt alpolgármester rótta le tiszteletét néma koszorúzással. Fotó: NAGY NORBERT

Amikor 1543-ban a török támadása fenyegetett, I. Ferdinándnak négy jelöltje is volt a várkapitányi posztra, ám egyikük sem vállalata el ezt a tisztséget. Így történet, hogy Varkocs Györgyöt nevezte ki 1543. július 24-én a Habsburg uralkodó Székesfehérvár kapitányává. Varkocs hősies küzdelme ellenére 1543-ban Fehérvár török kézre került. A város polgárai ugyanis megelégelve az ostromot, a Varkocs György várkapitány vezette kitörő csapatokat a városból kizárták, akiket így az oszmánok lekaszaboltak.

Varkocs György szobra. Fotó: NAGY NORBERT

Már 1896-ban felvetette Havranek József akkori székesfehérvári polgármester, hogy Varkocs Györgynek emléket kellene állítani. Az egykori Budai kapu közelében a város török iga alóli felszabadulásának 250. évfordulóján, 1938. május 19-én került sor. A szobor alkotója Erdey Dezső szobrászművész.