Áramszünet

1 órája

Több településen nem lesz áram a héten – itt a részletes lista

Áramkimaradások várhatók a héten több településen. Mutatjuk, mikor és hol lesz áramszünet.

Feol.hu
Több településen nem lesz áram a héten – itt a részletes lista

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

A karbantartási munkálatok miatt a hét folyamán több Fejér megyei településen is áramszünetre kell számítani. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása szerint a kimaradások ütemezetten, előre meghatározott időpontokban történnek majd, és elsősorban hálózati fejlesztésekhez, illetve biztonságtechnikai felülvizsgálatokhoz kapcsolódnak − tájékoztat az E.ON.

áramszünet
Áramszüneti információk
Fotó: Csapó Balázs / Forrás: Kisalföld

Áramszünet Fejér vármegyében

Cikkünkben településenként és napokra bontva összegyűjtöttük, hol és mikor lesz áramszünet, hogy minden érintett előre tervezhessen.

Áramszünetek Fejérben 09.16-21.

Fotók: E.ON

 

