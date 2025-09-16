Több településen nem lesz áram a héten – itt a részletes lista

A karbantartási munkálatok miatt a hét folyamán több Fejér megyei településen is áramszünetre kell számítani. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása szerint a kimaradások ütemezetten, előre meghatározott időpontokban történnek majd, és elsősorban hálózati fejlesztésekhez, illetve biztonságtechnikai felülvizsgálatokhoz kapcsolódnak − tájékoztat az E.ON.

Áramszüneti információk

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: Kisalföld

Áramszünet Fejér vármegyében

Cikkünkben településenként és napokra bontva összegyűjtöttük, hol és mikor lesz áramszünet, hogy minden érintett előre tervezhessen.