Áramszünet
1 órája
Több településen nem lesz áram a héten – itt a részletes lista
Áramkimaradások várhatók a héten több településen. Mutatjuk, mikor és hol lesz áramszünet.
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
A karbantartási munkálatok miatt a hét folyamán több Fejér megyei településen is áramszünetre kell számítani. Az áramszolgáltató előzetes tájékoztatása szerint a kimaradások ütemezetten, előre meghatározott időpontokban történnek majd, és elsősorban hálózati fejlesztésekhez, illetve biztonságtechnikai felülvizsgálatokhoz kapcsolódnak − tájékoztat az E.ON.
Áramszünet Fejér vármegyében
Cikkünkben településenként és napokra bontva összegyűjtöttük, hol és mikor lesz áramszünet, hogy minden érintett előre tervezhessen.
Áramszünetek Fejérben 09.16-21.Fotók: E.ON
