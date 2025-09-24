Anyák adómentessége: döbbenetes plusz pénzről vallott az édesanya

2025. október 1-től a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik, így például a munkabér, a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem, az őstermelői tevékenységből származó jövedelem és a kifizetővel kötött megbízási vagy felhasználási szerződésből származó jövedelem után – írja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapja. Az anyák adómentessége újabb segítséget jelent a nagycsaládosoknak. De mit is jelent mindez a számok nyelvén a gyakorlatban?

Anyák adómentessége: A családi adókedvezmény új formájában a háromgyermekes anyák mentesülhetnek az szja-fizetés alól

Háromgyermekes anyák adómentessége

A törvény szerint a „három gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

családi pótlékra jogosult, vagy családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt (ideértve azt a gyermeket is, aki után az anya családi pótlékra jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg), és az a) és b) pontban említett gyermekek száma három”– írja a NAV.

Ilyen édesanya Emese is, aki férjével együtt neveli 6, 8 és 9 éves gyermekeit. Székesfehérvártól nem messze egy kis faluban élnek, nemrég vásároltakúj házat, amelyet egyelőre ahogy tudnak, próbálnak felújítani. A gyerekek iskoláztatása, az édesanya ingázása a munkahelye és lakhelye közt valamint az új ház felújítása jelentős anyagi terheket jelent a család számára, éppen ezért Emesééknek is nagyon sokat számít az új adókedvezmény.

„Nyolcvanezer forint plusszal számolok”

– Eddig a gyerekek utáni adókedvezményt vettem igénybe, az új, nagycsaládosokat érintő adókedvezménnyel azonban jobban járok. Így, hogy nem kell személyi jövedelmadót fizetnem, szinte az egész bruttó béremet kézhez kapom. Mindig figyelem a bérpapíromat, hogy mennyit vonnak le, ez az én esetemben változó, attól függ, mennyit dolgozom egy hónapban. De általában 70 és 120 ezer forint között mozog ez az összeg, mostantól azonban ez az összeg megmarad. Összességében körülbelül nyolcvanezer forint plusszal számolok – mondja Emese, aki nagyon örül az új törvénynek, mert mind mondja, így több pénzt tudnak félretenni vagy költeni tudnak arra is, amire eddig nem tudtak. A gyerekek száma után járó másik adókedvezményt pedig októbertől az édesapa fogja igénybe venni munkáltatójánál, így duplán jól járnak.