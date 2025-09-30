Botrányos múlt: így lett szépségkirálynőből Magyar Péter alelnöke

Magyar Péter közösségi oldalán büszkén idézte fel, hogy alelnöke alig 18 évesen nyerte el az Anna-bál koronáját. Arról azonban kevesebb szó esett, hogy a győzelmet már akkoriban viták övezték. A korabeli bulvársajtóban, különösen a Kurír hasábjain, komoly kétségek merültek fel a szavazás tisztaságát illetően − idézte fel az eseményt az ellenpont.hu.

Forsthoffer Ágnes (középen) nyerte az Anna-bált 1998-ban.

Forrás: Arcanum

A lap névtelen forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a szépségkirálynő édesapja, Forsthoffer Ferenc – aki a rendszerváltás idején a füredi hajógyár igazgatójaként, majd vállalkozóként vált befolyásossá – befolyásolhatta az eredményt. Sokan úgy vélték: Forsthoffer Ágnes nem csupán szépségének, hanem apja kapcsolatainak köszönhette a győzelmet.

A gyanút erősítette, hogy több esélyesnek tartott induló, köztük Hada Renáta, végül dobogós helyezést sem ért el. A Veszprémi Napló is arról számolt be, hogy a döntés sokakban csalódást keltett.

Forrás: Kurír

Az Anna-bál vitatott korszaka

Nem egyedi esetről volt szó: a kilencvenes években rendszeresen cikkeztek a sajtóban arról, hogy a bál zsűrijének döntéseit gyakran személyes kapcsolatok és szülői befolyás alakították. Egy 1994-es beszámoló szerint például az egyik győztes édesanyja maga is a zsűriben foglalt helyet.

Így alakult ki az a közvélekedés, hogy a báli korona sokszor nem a valódi versenyt tükrözte, hanem a befolyásos családok előnyét.

Milliárdos családi háttér

Forsthoffer Ágnes szülei a rendszerváltás után jelentős vagyonra tettek szert. Édesapja a privatizáció során több nagyvállalatot is megszerzett, később pedig a turizmus felé nyitott, és Balatonfüreden szállodatulajdonos lett. A család vállalkozásai ma is milliárdos forgalmat bonyolítanak, több luxusingatlan birtokosai.

Ez a háttér adja a most kinevezett alelnök politikai felemelkedésének egyik kulcsát is: Tarr Zoltán, a Tisza másik alelnöke közösségi oldalán barátjaként mutatta be Forsthoffer Ágnest.

Fehérvári szál: amikor a bál valódi értékeket képviselt

Mindezek fényében különösen érdekes felidézni, hogy az Anna-bálnak mindig is voltak olyan győztesei, akik máig hűen őrzik a hagyományokat.