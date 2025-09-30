2 órája
Botrányos múlt: így lett szépségkirálynőből Magyar Péter alelnöke
Balatonfüred neve összeforrt az Anna-bállal: kétszáz éve a társasági élet egyik legnagyobb ünnepe, ahol a hagyomány szerint minden évben megválasztják a bál legszebb lányát. Az utóbbi hónapokban azonban ismét reflektorfénybe került a rendezvény, miután Magyar Péter alelnöknek nevezte ki Forsthoffer Ágnest, akinek egyik legismertebb életrajzi epizódja, hogy 1998-ban ő lett a bál szépe.
Magyar Péter közösségi oldalán büszkén idézte fel, hogy alelnöke alig 18 évesen nyerte el az Anna-bál koronáját. Arról azonban kevesebb szó esett, hogy a győzelmet már akkoriban viták övezték. A korabeli bulvársajtóban, különösen a Kurír hasábjain, komoly kétségek merültek fel a szavazás tisztaságát illetően − idézte fel az eseményt az ellenpont.hu.
A lap névtelen forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a szépségkirálynő édesapja, Forsthoffer Ferenc – aki a rendszerváltás idején a füredi hajógyár igazgatójaként, majd vállalkozóként vált befolyásossá – befolyásolhatta az eredményt. Sokan úgy vélték: Forsthoffer Ágnes nem csupán szépségének, hanem apja kapcsolatainak köszönhette a győzelmet.
A gyanút erősítette, hogy több esélyesnek tartott induló, köztük Hada Renáta, végül dobogós helyezést sem ért el. A Veszprémi Napló is arról számolt be, hogy a döntés sokakban csalódást keltett.
Az Anna-bál vitatott korszaka
Nem egyedi esetről volt szó: a kilencvenes években rendszeresen cikkeztek a sajtóban arról, hogy a bál zsűrijének döntéseit gyakran személyes kapcsolatok és szülői befolyás alakították. Egy 1994-es beszámoló szerint például az egyik győztes édesanyja maga is a zsűriben foglalt helyet.
Így alakult ki az a közvélekedés, hogy a báli korona sokszor nem a valódi versenyt tükrözte, hanem a befolyásos családok előnyét.
Milliárdos családi háttér
Forsthoffer Ágnes szülei a rendszerváltás után jelentős vagyonra tettek szert. Édesapja a privatizáció során több nagyvállalatot is megszerzett, később pedig a turizmus felé nyitott, és Balatonfüreden szállodatulajdonos lett. A család vállalkozásai ma is milliárdos forgalmat bonyolítanak, több luxusingatlan birtokosai.
Ez a háttér adja a most kinevezett alelnök politikai felemelkedésének egyik kulcsát is: Tarr Zoltán, a Tisza másik alelnöke közösségi oldalán barátjaként mutatta be Forsthoffer Ágnest.
Fehérvári szál: amikor a bál valódi értékeket képviselt
Mindezek fényében különösen érdekes felidézni, hogy az Anna-bálnak mindig is voltak olyan győztesei, akik máig hűen őrzik a hagyományokat.
Ahogy arról a feol.hu korábban beszámolt, a fehérvári születésű Horváth Évát 1977-ben választották a bál szépének. Az azóta is Balatonfüreden élő hölgy az elmúlt évtizedekben igazi patrónusává vált a rendezvénynek: segíti az elsőbálozókat, relikviákat gyűjt, és a mai napig aktívan ápolja a bál hagyományait.
Horváth Éva a közelmúltban a jubileumi, 200. Anna-bálra is fiatalokat készített fel, akiket a bál szellemiségének és értékeinek megőrzésére tanított. Ő maga úgy vallja: nem a modellszerű szépség a döntő, hanem az, hogy a bálkirálynő méltón képviselje Balatonfüred és a rendezvény hagyományait.
A fehérvári bálkirálynő szíve most is az Anna-bálokért dobog
Árnyék és fény
Miközben tehát Forsthoffer Ágnes 1998-as győzelme máig viták kereszttüzében áll, a balatonfüredi Anna-bál valódi értékei – amelyeket a fehérvári Horváth Éva és más egykori győztesek képviselnek – kétszáz év távlatából is élnek.