szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

15°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A balatonfüredi oligarcha lánya

2 órája

Botrányos múlt: így lett szépségkirálynőből Magyar Péter alelnöke

Címkék#Anna-bál Balatonfüred#Forsthoffer Ágnes#alelnök#Anna-bál#Magyar Péter

Balatonfüred neve összeforrt az Anna-bállal: kétszáz éve a társasági élet egyik legnagyobb ünnepe, ahol a hagyomány szerint minden évben megválasztják a bál legszebb lányát. Az utóbbi hónapokban azonban ismét reflektorfénybe került a rendezvény, miután Magyar Péter alelnöknek nevezte ki Forsthoffer Ágnest, akinek egyik legismertebb életrajzi epizódja, hogy 1998-ban ő lett a bál szépe.

Feol.hu

Magyar Péter közösségi oldalán büszkén idézte fel, hogy alelnöke alig 18 évesen nyerte el az Anna-bál koronáját. Arról azonban kevesebb szó esett, hogy a győzelmet már akkoriban viták övezték. A korabeli bulvársajtóban, különösen a Kurír hasábjain, komoly kétségek merültek fel a szavazás tisztaságát illetően − idézte fel az eseményt az ellenpont.hu.

anna-bál
Forsthoffer Ágnes (középen) nyerte az Anna-bált 1998-ban. 
Forrás: Arcanum

A lap névtelen forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a szépségkirálynő édesapja, Forsthoffer Ferenc – aki a rendszerváltás idején a füredi hajógyár igazgatójaként, majd vállalkozóként vált befolyásossá – befolyásolhatta az eredményt. Sokan úgy vélték: Forsthoffer Ágnes nem csupán szépségének, hanem apja kapcsolatainak köszönhette a győzelmet.

A gyanút erősítette, hogy több esélyesnek tartott induló, köztük Hada Renáta, végül dobogós helyezést sem ért el. A Veszprémi Napló is arról számolt be, hogy a döntés sokakban csalódást keltett.

Forrás: Kurír

Az Anna-bál vitatott korszaka

Nem egyedi esetről volt szó: a kilencvenes években rendszeresen cikkeztek a sajtóban arról, hogy a bál zsűrijének döntéseit gyakran személyes kapcsolatok és szülői befolyás alakították. Egy 1994-es beszámoló szerint például az egyik győztes édesanyja maga is a zsűriben foglalt helyet.

Így alakult ki az a közvélekedés, hogy a báli korona sokszor nem a valódi versenyt tükrözte, hanem a befolyásos családok előnyét.

Milliárdos családi háttér

Forsthoffer Ágnes szülei a rendszerváltás után jelentős vagyonra tettek szert. Édesapja a privatizáció során több nagyvállalatot is megszerzett, később pedig a turizmus felé nyitott, és Balatonfüreden szállodatulajdonos lett. A család vállalkozásai ma is milliárdos forgalmat bonyolítanak, több luxusingatlan birtokosai.

Ez a háttér adja a most kinevezett alelnök politikai felemelkedésének egyik kulcsát is: Tarr Zoltán, a Tisza másik alelnöke közösségi oldalán barátjaként mutatta be Forsthoffer Ágnest.

Fehérvári szál: amikor a bál valódi értékeket képviselt

Mindezek fényében különösen érdekes felidézni, hogy az Anna-bálnak mindig is voltak olyan győztesei, akik máig hűen őrzik a hagyományokat.

Ahogy arról a feol.hu korábban beszámolt, a fehérvári születésű Horváth Évát 1977-ben választották a bál szépének. Az azóta is Balatonfüreden élő hölgy az elmúlt évtizedekben igazi patrónusává vált a rendezvénynek: segíti az elsőbálozókat, relikviákat gyűjt, és a mai napig aktívan ápolja a bál hagyományait.

Horváth Éva 1977-ben a legszebb bálozónak járó aranyalmával
Forrás: Veszprémi Napló Archív/Németh István

Horváth Éva a közelmúltban a jubileumi, 200. Anna-bálra is fiatalokat készített fel, akiket a bál szellemiségének és értékeinek megőrzésére tanított. Ő maga úgy vallja: nem a modellszerű szépség a döntő, hanem az, hogy a bálkirálynő méltón képviselje Balatonfüred és a rendezvény hagyományait.

Árnyék és fény

Miközben tehát Forsthoffer Ágnes 1998-as győzelme máig viták kereszttüzében áll, a balatonfüredi Anna-bál valódi értékei – amelyeket a fehérvári Horváth Éva és más egykori győztesek képviselnek – kétszáz év távlatából is élnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu