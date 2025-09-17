szeptember 17., szerda

Megújult az általános iskola tornaterme

Címkék#padló#röplabda#MÁV Előre Foxconn#iskola tornaterem#felújítás#Felsővárosi Általános Iskola

Elkészült a Felsővárosi Általános Iskola tornatermének padlózata. Az új burkolat speciális, ízületkímélő, tökéletesen alkalmas sporttevékenységek végzéséhez. A padlózathoz a MÁV Előre Foxconn és Székesfehérvár önkormányzata biztosította a szükséges anyagi forrást.

Feol.hu
Megújult az általános iskola tornaterme

Fotó: Fehér Gábor

Időszerűvé vált a Felsővárosi Általános Iskola tornatermének padlózatának cseréje, amely az idők során jócskán elkopott. A tornaterem a MÁV Előre Foxconn támogatásával kaphatott új burkolatot. A megújult tornaterem szerda reggeli sajtónyilvános átadóján Földi Zoltán, a Felsővárosi Általános Iskola igazgatója, önkormányzati képviselő köszöntötte a diákokat és a sajtó képviselőit. Az intézményvezető köszönetet mondott a MÁV Előre SC-nek a támogatásért, amellyel lehetővé tették az intézményben folyó, szép sikereket felmutató röplabda- és egyéb sporttevékenységek folytatását.

Felsővárosi tornaterem átadó

Fotók: Fehér Gábor

Tálosné Rozsinszky Rita röplabda szakosztály vezető elmondta, hogy jól emlékszik a régi burkolatra, hiszen fia is itt játszott, s örömét fejezte ki afölött, hogy a tornaterem immáron megújult burkolattal várja a sportoló fiatalokat. Szintén üdvözölte a fejlesztést a MÁV Előre Foxconn női és férfi extraligás csapat képviselői és utánpótláskorú tanítványaik, akik pontosan tudják, mennyit számít a megfelelő, jó minőségű burkolat a mozgás során.

A tornaterem előző burkolata bőven megszolgálta az elmúlt éveket, hiszen nagyon sok fiatal használta tornaórákon, Diákolimpiákon, így ideje volt már azt lecserélni – mondta el Mészáros Attila alpolgármester, köszönetét fejezve ki a támogatásért a MÁV Előre SC-nek. Az új padlózat lerakása mintegy tízmillió forint volt.

 

 

