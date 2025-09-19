szeptember 19., péntek

Alsóvárosban folytatódnak az ingyenes szűrőnapok

Címkék#egészségmegőrzés#ingyenes#egészségnap#egészségügyi szűrővizsgálat

Folytatódnak a városrészi szűrőnapok, szeptember 27-én, szombaton az Alsóvárosi Közösségi Házba várják elsősorban az Alsóváros, a Sóstó, az Őrhalmi szőlők és belső Maroshegy lakóit. Az előzetes regisztrációhoz kötött szűrésekre szeptember 22-én, hétfőn lehet bejelentkezni.

Feol.hu

Az Alsóvárosban folytatódnak a városrészi ingyenes szűrővizsgálatok. Ezúttal is lesz általános állapotfelmérés, EKG, kardiológia, bőrgyógyászat, boka-kar index meghatározás, csontsűrűség-, vércukorszint- és koleszterinszint mérés, testösszetétel számítás, dietetika és demencia szűrés. A vizsgálatok egy része regisztrációhoz kötött, amelyekre előzetesen az Egészségfejlesztési Iroda +3670/455-9930-as telefonszámán lehet bejelentkezni. Ha valaki mégsem tud megjelenni a vizsgálaton, azt érdemes jelezni a megadott telefonszámon, hogy a helyére más jelentkezhessen.

– Nagyon fontos, hogy több mint egy évtizede el tudtuk indítani Székesfehérvár Egészségfejlesztési Tervét, amely az egészség megőrzését, fejlesztését célozza a városban. Ennek kiemelt része az a nagyszabású szűrőprogram, melyet a Humánszolgáltató Intézet Egészségfejlesztési Irodájának vezetői és munkatársai hosszú évek óta végeznek nagy szakértelemmel és lelkesedéssel. Az elmúlt esztendőkben több ezer szűrést végeztek el. Gyakorlatilag házhoz visszük a szűréseket, és úgy látjuk, hogy a városrészi egészségnapok nagy érdeklődést váltanak ki! – mondta el Mészáros Attila alpolgármester az alsóvárosi egészségnap sajtótájékoztatóján. Kiemelte, hogy az V. választókörzetben idén két szűrőnapot is rendeztek, tavasszal a Tóvárosban, most pedig az Alsóvárosban. Jövő szombaton elsősorban az Alsóvárosban, az Őrhalmi szőlőkben, a Sóstón és belső Maroshegyen élőket szeretnék segíteni. A képviselő köszönetét fejezte ki a szervezők munkájáért, valamint a Közösségi Házat üzemeltető városgondnokságnak a helyszín biztosításáért – írja az ÖKK.

 

