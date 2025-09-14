46 perce
Egy állatorvos huszártiszt, világégések viharában
Hetyéssy István életét a lovak, az állatok szeretete és a kötelességtudás formálta, miközben diplomát szerzett és honvéd-, illetve huszártisztként két világháborúban szolgálta a hazáját. Az iszonyatos isonzói csatákban edződött katona ott volt, amikor „visszatértek” a Trianonban elrabolt területek, harcolt Oroszországban, szolgált Székesfehérváron, majd Klagenfurt közelében esett angol hadifogságba. Az ötvenes években mindenét elveszítette, csak a tudása és a családja maradt meg. De nem adta fel sosem.
Az agárdi ház udvarán hajtogattuk ki Hetyéssy Pállal édesapja katonai sátrát
Forrás: feol.hu
Árnyas, békés, nyugalmas utca ez Agárdon, a házak egykor nyaralónak épültek, de egyre többen laknak már tartósan és állandón ebben a városrészben. Az agrármérnök, már jó ideje nyugdíjas Hetyéssy Pál is itt választott magának feleségével otthont. Egy kedves husky fogad, majd miután megvakarom a fülét, beszélgetésbe merülünk a házigazdával. Aki egy idő után fényképalbumokat, kéziratok másolatait teszi elém, és nekem nincs más dolgom, mint szótlanul feltépni a múlt ládájának fedelét és minél több szellemi kincset kigyűjteni belőle. Mert amit találok, az maga a huszadik századi magyar hadtörténelem, legalábbis annak sok értékes, fájdalmas és megőrzésre méltó darabja. Az édesapa, az egykori Nádasdy huszár életének vonalát a Magyar Nemzeti Levéltár, a Vas Vármegyei Levéltár, a családi iratok és a beszélgetés alapján sikerül megrajzolnom.
Az isonzói csaták tigrisei
Hetyéssy István 1893-ban született a Sopron vármegyei Mesterházán, közbirtokos szülők ötödik gyermekeként. Apja 42 éves korában vette felesül Szigethy Vilmát, akinek édesapja a világosi fegyverletétel után lóháton menekült hazáig és sokáig a szőlőhegyen bujkált. Kardja ott lógott a szülői házban egy szögön, és István később azt mondta, a látványa ösztönözte arra, hogy katonának álljon. No és az, hogy a huszárok trombitaszóval, kivont kardokkal vonultak át a hadgyakorlatok alkalmával a településen. Talán a lovak is akkor tetszettek meg neki. Aztán az egyik saját lovuk úgy pusztult el, hogy két-három napot kellett várni, mire odaért hozzájuk az állatorvos: akkor határozta el, hogy ezt a szakmát választja. Életében e két hivatást ötvözte, hiszen állatorvosként lett a Magyar Királyi Honvédség tisztje.
Sopronban érettségizett le 1913-ban, és mivel a honvédség ingyenes oktatást biztosított azoknak, akik állatorvosnak jelentkeznek, de mellette vállalják a katonai szolgálatot, nem volt kérdés számára, milyen utat választ. Négy év után, 1917-ben hadnagyi kinevezésével együtt vehette át a diplomáját. Gondolhatta, hogy rövidesen elnyeli a pokol, amely egy rövid várpalotai szolgálatot követően meg is érkezett az életébe. Az olasz frontra került, részt vett a 11. és a 12. isonzói csatákban, majd ott volt a Piave folyó melletti harcoknál. Egy telitalálat tönkretette az állatorvosi felszerelését, ezért tüzértiszti megfigyelőként és vonatparancsnokként teljesített frontszolgálatot, olyan hősiességgel, hogy egy év után kiérdemelte a Károly Csapatkereszt kitüntetést. „A Károly Csapatkeresztet csak mi, a csaták tigrisei viselhetjük, és ha megérjük, úgy ezzel békében büszkélkedni fogunk, mert ezt magától a Haláltól csikartuk ki”, írta erről a kitüntetésről könyvében egy kortárs, Virágh Ajtony.
Huszár, főállatorvos, családfakutató
Miután a hadszíntéren nem, de a politikában legyőzetett a magyar honvédsereg, Hetyéssy István Szlovénián keresztül előbb Nagykanizsára, majd Hajmáskérre került. A Nemzeti Hadseregbe 1919-ben lépett be, a veszprémi gyalogezred állatorvos főnöke és az ezredtörzsosztály parancsnoka lett. Három év múlva vált valóra a gyermekkori álom, amikor a Nádasdy Ferenc 3. Huszárezred vezető főállatorvosának nevezték ki főhadnagyi rendfokozattal. Nagyon fontos beosztásnak számított ez akkoriban, hozzá tartozott a lóállomány teljeskörű biztosítása, a betegségek megelőzése, a felcserek és a patkolókovácsok kiképzése, a gyógyítás körülményeinek javítása. Szabadidejében tudományos munkát végzett a genealógia, azaz a családfakutatás területén, és a Magyar Történelmi Társaság megalakítása fűződik a nevéhez. Dunántúli és fővárosi állomáshelyeken szolgált, így érte el az őrnagyi rendfokozatot, miután 1926-ban ledoktorált. Kiss Karolinát 1937-ben vette feleségül, egy év múlva megszületett Szilvia, 1942-ben István, 1945-ben pedig Pál – aki agárdi házában idézte fel az édesapjával történteket.
Hetyéssy István együtt volt a csapatokkal, amikor a Magyar Királyi Honvédség bevonult a Felvidékre, Észak-Erdélybe és Kárpátaljára. Az I. Magyar Honvéd Hadtest Anyagi Törzsével került a keleti frontra, 1942 májusában Csatai Aladár vezérkari ezredes segédtisztjévé nevezték ki. Poltavai szolgálati hellyel neki kellett kapcsolatot tartania a németekkel. Egészen addig ott szolgált, míg kiújult egy régi sérülése és egy német katonai vonattal Budapestre szállították, a Honvéd Kórházban kezelték. Felépülése után nem küldték vissza a frontra, egy ideig Celldömölkön katonáskodott, majd 1944 augusztusában Székesfehérvárra rendelték, a koronázó városban a II. Magyar Királyi Hadtestparancsnokság vezető állatorvosa lett. Ám nem sok időt töltött Fehérváron, szeptemberben már Kolozsvárra vezényelték, hogy részt vegyen a tordai csatában.
Aztán megkezdődött a hosszú visszavonulás, amelynek során Sárbogárdra, Székesfehérvárra, Enyingre ért. Továbbra is ő gondoskodott a lovakról, márpedig a hadsereget a hűséges állatok mozgatták. Etetésük, gondozásuk, gyógyításuk, elkülönítésük rengeteg intézkedést igényelt és sok utazással járt. Aztán kapott egy furcsa parancsot: 1945. március 29-én Lentibe kellett üzemanyagot szállítania. Ennyi idő után már lehetetlen megfejteni, hogy miért egy állatorvos főtisztre bízták ezt a feladatot, csak annyit tudhatunk, hogy miután célba ért a tartálykocsikkal, már nem tudott visszatérni a beosztásához. Majdnem egy hónapig tartott, mire újra megtalálta a hadtestparancsnokságot a Klagenfurt közelében lévő Eberhartban, ahol angol fogságba került. A szaktudására szükség volt, angol engedéllyel továbbra is gondozta a katonalovakat és az osztrák gazdák állatait.
Múzeumba került az egyenruha
Mivel itthon felesége és három gyermeke várta, a törzstisztek közül elsőként indult haza 1945 októberében, de a háború utáni hadseregben nem maradhatott: „B” listázták, majd nyugdíjazták. Ötvenhárom évesen kellett váltania, disznókat, marhákat, birkákat, kecskét és baromfit gyógyított, többnyire fizetés nélkül, némi élelemért. Házát és földjét elvették. Mivel egymás után jöttek a járványok, rájöttek, hogy nélkülözhetetlen, ezért 1950-ben Nemescsó körállatorvosa lett. Ott két szobában laktak öten. Aztán a testvérek sorban a maguk útjára léptek, Szilvia gyógyszerésznek tanult Budapesten, István a műegyetemen olajmérnöki, Pál pedig Gödöllőn agrármérnöki diplomát szerzett.
A hatvanas évek elején járunk, akkor már a család Budapesten élt – úgy, ahogy tudott. Hetyéssy István a megmaradt egyenruháit eladta a Hadtörténeti Múzeumnak, könyveit a levéltáraknak, antikváriumoknak, hogy a megélhetésük költségeit valahogy fedezhesse, hiszen a nyugdíjból nem sokra tellett. Azonban a fővárosi létnek mégiscsak volt egy előnye, a könyvtáraknak hála, folytathatta családfakutatásait. Később Szilvia Budapesten lett gyógyszerész, István Szolnokra került, Pál pedig agrármérnöki diplomájával Mezőfalván helyezkedett el. Hetyéssy István 1978-ban, 85 évesen adta vissza lelkét Teremtőjének.
A fia, Pál még őrzi az édesapa isonzói csatákat látott gázálarcának táskáját, valamint katonai sátrát, amely azonban valószínűleg a második világégésben szolgálta. Együtt hajtogatjuk ki az udvaron. Aztán elmondja, hogy megvan az édesapja ládája is, amely pontosan illeszkedett egykor a katonai szekerekbe. Elbúcsúzom Hetyéssy Páltól, aki a szívében szeretetet őriz, én pedig az enyémben egy történetet viszek magammal az egykori apáról és katonáról, akit két világháborúba sodort a magyar sors.