Egy állatorvos huszártiszt, világégések viharában

Árnyas, békés, nyugalmas utca ez Agárdon, a házak egykor nyaralónak épültek, de egyre többen laknak már tartósan és állandón ebben a városrészben. Az agrármérnök, már jó ideje nyugdíjas Hetyéssy Pál is itt választott magának feleségével otthont. Egy kedves husky fogad, majd miután megvakarom a fülét, beszélgetésbe merülünk a házigazdával. Aki egy idő után fényképalbumokat, kéziratok másolatait teszi elém, és nekem nincs más dolgom, mint szótlanul feltépni a múlt ládájának fedelét és minél több szellemi kincset kigyűjteni belőle. Mert amit találok, az maga a huszadik századi magyar hadtörténelem, legalábbis annak sok értékes, fájdalmas és megőrzésre méltó darabja. Az édesapa, az egykori Nádasdy huszár életének vonalát a Magyar Nemzeti Levéltár, a Vas Vármegyei Levéltár, a családi iratok és a beszélgetés alapján sikerül megrajzolnom.

Ebéd utáni pihenő az olasz fronton, az első világháború idején

Forrás: Hetyéssy Pál albumából

Az isonzói csaták tigrisei

Hetyéssy István 1893-ban született a Sopron vármegyei Mesterházán, közbirtokos szülők ötödik gyermekeként. Apja 42 éves korában vette felesül Szigethy Vilmát, akinek édesapja a világosi fegyverletétel után lóháton menekült hazáig és sokáig a szőlőhegyen bujkált. Kardja ott lógott a szülői házban egy szögön, és István később azt mondta, a látványa ösztönözte arra, hogy katonának álljon. No és az, hogy a huszárok trombitaszóval, kivont kardokkal vonultak át a hadgyakorlatok alkalmával a településen. Talán a lovak is akkor tetszettek meg neki. Aztán az egyik saját lovuk úgy pusztult el, hogy két-három napot kellett várni, mire odaért hozzájuk az állatorvos: akkor határozta el, hogy ezt a szakmát választja. Életében e két hivatást ötvözte, hiszen állatorvosként lett a Magyar Királyi Honvédség tisztje.

Hetyéssy István a családjával: Pál, a kisebbik fiú hiányzik a képről

Forrás: Hetyéssy Pál albumából

Sopronban érettségizett le 1913-ban, és mivel a honvédség ingyenes oktatást biztosított azoknak, akik állatorvosnak jelentkeznek, de mellette vállalják a katonai szolgálatot, nem volt kérdés számára, milyen utat választ. Négy év után, 1917-ben hadnagyi kinevezésével együtt vehette át a diplomáját. Gondolhatta, hogy rövidesen elnyeli a pokol, amely egy rövid várpalotai szolgálatot követően meg is érkezett az életébe. Az olasz frontra került, részt vett a 11. és a 12. isonzói csatákban, majd ott volt a Piave folyó melletti harcoknál. Egy telitalálat tönkretette az állatorvosi felszerelését, ezért tüzértiszti megfigyelőként és vonatparancsnokként teljesített frontszolgálatot, olyan hősiességgel, hogy egy év után kiérdemelte a Károly Csapatkereszt kitüntetést. „A Károly Csapatkeresztet csak mi, a csaták tigrisei viselhetjük, és ha megérjük, úgy ezzel békében büszkélkedni fogunk, mert ezt magától a Haláltól csikartuk ki”, írta erről a kitüntetésről könyvében egy kortárs, Virágh Ajtony.