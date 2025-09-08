szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

26°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt nem érdemes kihagyni!

2 órája

Hatalmas árcsökkenés az ALDI-ban − Ruhák és cipők akár 5 forintért

Címkék#Aldi#árcsökkenés#élelmiszer#cipő#leárazás#akció

Szeptember közepén minden eddiginél látványosabb akcióval készül az ALDI Magyarország. A diszkontlánc egyszerre több fronton segíti a magyar családokat: egyrészt több mint kétszáz alapvető élelmiszer árát csökkenti tartósan, másrészt soha nem látott leárazást indít ruházati termékeire és cipőire.

Feol.hu

Az ALDI közleménye szerint a vásárlók szeptembertől számos terméknél tapasztalhatnak jelentős áresést. A több mint 200 élelmiszert érintő árcsökkenésben olyan mindennapi termékek szerepelnek, mint a kenyér, a pékáru, a friss hús, a sajt, valamint zöldségek, gyümölcsök és halak. A kedvezmények mértéke eléri a 20-30 százalékot is.

aldi
Hatalmas árcsökkenés várja a vásárlókat az ALDI-ban.
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Emellett a nyugdíjasok számára további könnyebbséget jelent, hogy a vállalat 1000 forintos kuponnal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszerutalványt.

Cipő és ruha 1000 forint alatt – majd 5 forintért az ALDI-ban

Az akció legnagyobb szenzációja azonban kétségtelenül a szeptember 11-én induló, egyhetes ruházati leárazás. Az első napon minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintba kerül, majd napról napra tovább csökkennek az árak. Szeptember 12-én 800, 13-án 600, 14-én 400, 15-én 200, 16-án 100 forint lesz a ruhák és cipők ára. A zárónapon, szeptember 17-én pedig már mindössze 5 forintért lehet új darabokat beszerezni.

A kínálatban női, férfi és gyermekruhák, kabátok, sportruházat, valamint cipők és papucsok is megtalálhatók, így a család minden tagja találhat magának valami újdonságot az őszi szezonra.

Az őszi ruhatárfrissítés most mindenki számára elérhető

Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója elmondta:

Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt, és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekkel a népszerű élelmiszerek tartósan olcsóbbak lesznek, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legkedvezőbbé tenni az őszi ruhatárfrissítést.

Az ALDI akciója a készlet erejéig érvényes, és a termékkínálat üzletenként eltérő lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu