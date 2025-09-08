Hatalmas árcsökkenés az ALDI-ban − Ruhák és cipők akár 5 forintért

Az ALDI közleménye szerint a vásárlók szeptembertől számos terméknél tapasztalhatnak jelentős áresést. A több mint 200 élelmiszert érintő árcsökkenésben olyan mindennapi termékek szerepelnek, mint a kenyér, a pékáru, a friss hús, a sajt, valamint zöldségek, gyümölcsök és halak. A kedvezmények mértéke eléri a 20-30 százalékot is.

Hatalmas árcsökkenés várja a vásárlókat az ALDI-ban.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Emellett a nyugdíjasok számára további könnyebbséget jelent, hogy a vállalat 1000 forintos kuponnal egészíti ki a nyugdíjas élelmiszerutalványt.

Cipő és ruha 1000 forint alatt – majd 5 forintért az ALDI-ban

Az akció legnagyobb szenzációja azonban kétségtelenül a szeptember 11-én induló, egyhetes ruházati leárazás. Az első napon minden ruha és cipő darabja egységesen 1000 forintba kerül, majd napról napra tovább csökkennek az árak. Szeptember 12-én 800, 13-án 600, 14-én 400, 15-én 200, 16-án 100 forint lesz a ruhák és cipők ára. A zárónapon, szeptember 17-én pedig már mindössze 5 forintért lehet új darabokat beszerezni.

A kínálatban női, férfi és gyermekruhák, kabátok, sportruházat, valamint cipők és papucsok is megtalálhatók, így a család minden tagja találhat magának valami újdonságot az őszi szezonra.

Az őszi ruhatárfrissítés most mindenki számára elérhető

Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója elmondta:

Diszkontláncként mindig a vásárlók érdekeit tartjuk szem előtt, és a lehető legnagyobb támogatást szeretnénk nyújtani nekik a bevásárlások során. A szeptemberben kezdődő árcsökkentésekkel a népszerű élelmiszerek tartósan olcsóbbak lesznek, míg a ruházati termékek és cipők leárazásával minden vásárló számára szeretnénk a lehető legkedvezőbbé tenni az őszi ruhatárfrissítést.

Az ALDI akciója a készlet erejéig érvényes, és a termékkínálat üzletenként eltérő lehet.