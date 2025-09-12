1 órája
Rendhagyó módon kezdődött az ARSO tárulati ülése
Pénteken tartotta hagyományos évadnyitó eseményét az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. A zenekar vezetése ismertette azokat a fejlesztéseket, amelyek az elmúlt időszakban valósultak meg, valamint átadták az Év művésze és az Év operatív dolgozója elismeréseket is. A társulati ülés előtt sor került a felújított próbaterem átadására is az Alba Regia Szimfonikus Zenekar székházában.
Rendhagyó módon kezdődött az Alba Regia Szimfonikus Zenekar évadnyitó eseménye péntek délelőtt az ARSO székházában. Cser-Palkovics András polgármester és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar vezetősége közösen adták át a frissen felújított próbatermet, amelyet további, a zenekar működését és életét nagyban befolyásoló, jó hírek követtek.
Megújult a próbaterem
A mintegy 165 millió forintból és teljes egészében önkormányzi forrásból felújított épületrészt – melynek része a próbaterem is – most csodálhatták meg először az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészei. Cser-Palkovics András megköszönte a felújításban résztvevők munkáját, s elmondta, hogy a jövő héten az épület újabb részének felmérésére kerül sor, így lépésről lépésre újulhat meg az ARSO-székház, amelyhez – reményei szerint – állami támogatást is társul majd. A városvezető szólt arról is, hogy a közelmúltban került sor egy, az állam és az önkormányzat közti együttműködésre, melynek jegyében közösen működtetik öt éven át a Vörösmarty Színházat, ezzel stabil és kiszámítható pénzügyi hátteret bíztosítva a teátrum működésének. Ennek apropóján pedig Székesfehérvár önkormányzata jelezte az állam felé, hogy hasonló megállapodást kötne az Alba Regia Szimfonikus Zenekar működése kapcsán is.
Az évadnyitó további jó hírekkel is szolgált a zanakar számára. Ruff Tamás, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója bejelentette, hogy önkormányzati támogatással sikerült beszerezni a zenekar számára egy kétéves kilencfős kisbuszt, amely jelentős segítség a fellépésekre való utazásnál. Ez utóbbit segíti egy másik új szerzemény, egy platós teherautó is, amely a SZÉPHŐ lecserélésre szánt járműve volt.
Alba Regia Szimfonikus Zenekar évadnyitó eseményeFotók: Fehér Gábor
Növekvő előadásszám az Alba Regia Szimfonikus Zenekarnál
Ruff Tamás elmondta, hogy míg a zenekar az első években évente körülbelül 52 nagykoncertet adott, addig az elmúlt évadban 74 nagykoncertet játszott a zenekar, összesen pedig 150 zenei előadást tartottak. Ruff Tamás jelezte, hogy ez a szám az idei évadban sem lesz kisebb. Mint elmondta, a zenekar öt állami pályázaton indult el, melyek közül háromban támogatást is nyert, összesen 14 millió forintot. A nyertes pályázatok témái az ifjúsági koncertek, a beruházás és az operajátszás – amely a Vörösmarty Színház új vállalása, és így a zenekarral való együttműködése szempontjából kiemelten fontos.
A zenekar előtt álló szakmai kihívásokról, tervekről Dobszay Péter, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője és Dobri Dániel, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kortárs művészeti vezetője szólt röviden, mindketten jelezve, hogy a tőlük megszokott energiával és lelkesedéssel állnak az új évad előtt, amely mindenki számára tartogat majd újdonságokat is.
Az év művész és az év dolgozója
Az évadnyitó társulati ülés ünnepi mozzanattal zárult. Hagyományosan minden évben a zenekar szavaz az Év művésze és az Év operatív dolgozójának személyéről. Idén az Év művésze a 2024/2025-ös évadban Ilosfai Csenge hegedűművész lett, az Év operatív dolgozója pedig Kerekes H. Beáta lett.
