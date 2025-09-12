Rendhagyó módon kezdődött az ARSO tárulati ülése

Rendhagyó módon kezdődött az Alba Regia Szimfonikus Zenekar évadnyitó eseménye péntek délelőtt az ARSO székházában. Cser-Palkovics András polgármester és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar vezetősége közösen adták át a frissen felújított próbatermet, amelyet további, a zenekar működését és életét nagyban befolyásoló, jó hírek követtek.

A frissen felújított próbatermében tartotta társulati évadnyitó ülését az Alba Regia Szimfonikus Zenekar

Fotó: Fehér Gábor

Megújult a próbaterem

A mintegy 165 millió forintból és teljes egészében önkormányzi forrásból felújított épületrészt – melynek része a próbaterem is – most csodálhatták meg először az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészei. Cser-Palkovics András megköszönte a felújításban résztvevők munkáját, s elmondta, hogy a jövő héten az épület újabb részének felmérésére kerül sor, így lépésről lépésre újulhat meg az ARSO-székház, amelyhez – reményei szerint – állami támogatást is társul majd. A városvezető szólt arról is, hogy a közelmúltban került sor egy, az állam és az önkormányzat közti együttműködésre, melynek jegyében közösen működtetik öt éven át a Vörösmarty Színházat, ezzel stabil és kiszámítható pénzügyi hátteret bíztosítva a teátrum működésének. Ennek apropóján pedig Székesfehérvár önkormányzata jelezte az állam felé, hogy hasonló megállapodást kötne az Alba Regia Szimfonikus Zenekar működése kapcsán is.

Az évadnyitó további jó hírekkel is szolgált a zanakar számára. Ruff Tamás, az Alba Regia Szimfonikus Zenekar igazgatója bejelentette, hogy önkormányzati támogatással sikerült beszerezni a zenekar számára egy kétéves kilencfős kisbuszt, amely jelentős segítség a fellépésekre való utazásnál. Ez utóbbit segíti egy másik új szerzemény, egy platós teherautó is, amely a SZÉPHŐ lecserélésre szánt járműve volt.