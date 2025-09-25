Felújítás vagy bontás? Nyilatkozatok az Alba Plaza sorsáról

De miért is vetődött fel az Alba Plaza bezárásának terve? Előzménycikkünkben ezt eképpen taglaltuk: "Idén év elején egy szakmai rendezvényen Garbutt-Pál Erika, a CBRE Kiskereskedelmi Bérbeadási Igazgatója arról beszélt, hogy az Indotek Group jelentős átalakításokat tervez – többek között – a székesfehérvári Alba Plazában. Az elhangzottak szerint a belvárosi bevásárlóközpont felújítása és bővítése 2026 és 2028 között valósulhat meg, a tervek szerint a jelenlegi épület korszerűsítése mellett a murvás parkoló beépítése is megkezdődhet. A projekt célja, hogy a pláza 2028-ra modernizált, megújult környezetben, új funkciókkal és kibővített szolgáltatásokkal várja a látogatókat."

Arról, hogy a bevásárlóközpontot bővítik, felújítják, egyébiránt már 2021-ben is cikkezett a sajtó. A Fejér Megyei Hírlapban arról írtunk, hogy az akkori hírek szerint kétszeresére bővül az Alba Plaza területe, beépítik átellenben a murvás parkolót, valamint oda költözik a korszerűbb városi piac. Emellett akkoriban még arról is cikkeztünk: "A fejlesztések várhatóan három-négy éven keresztül tartanak, legkorábban 2024-re zárulhatnak le" – ám mára már tudjuk, hogy legelőbb 2026-ban kezdődhet el a beruházás.

Vélemények az Alba Plazáról

A felújítás híre tehát már régóta lázban tartja a helyieket. Éppen ezért arra kértük olvasóinkat, véleményezzék az erről szóló információkat. Kommentelőink nem voltak restek eleget tenni a kérésnek: van, aki szerint Magyarország legelavultabb plázájáról beszélünk, így nem is kérdés, szükséges-e az épület felújítása, bővítése. Mások a budapesti bevásárlóközpontokat vették az összehasonlítás alapjául, s míg egyikük szerint a Mammut I. zárás utáni poszt-apokaliptikus hangulatánál jobb a fehérvári helyzet, addig az Etele Plaza igazán mérvadó. Az Alba Plaza ugyanis "elég rideg, semmi szépség nincs benne! Se egy pad, semmi! Unalmas, semmitérő létesítmény." Ezenkívül egyéb konkrétumok is érkeztek még: "főként a női wc van nagyon rossz állapotban, nagyon igénytelen a kinézete. De maga a pláza és annak kínálatának korszerűsítése is szuper lenne" – érkezett a javaslat.