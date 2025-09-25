Felújítás vagy bontás? Nyilatkozatok az Alba Plaza sorsáról

De miért is vetődött fel az Alba Plaza bezárásának terve? Előzménycikkünkben ezt eképpen taglaltuk: "Idén év elején egy szakmai rendezvényen Garbutt-Pál Erika, a CBRE Kiskereskedelmi Bérbeadási Igazgatója arról beszélt, hogy az Indotek Group jelentős átalakításokat tervez – többek között – a székesfehérvári Alba Plazában. Az elhangzottak szerint a belvárosi bevásárlóközpont felújítása és bővítése 2026 és 2028 között valósulhat meg, a tervek szerint a jelenlegi épület korszerűsítése mellett a murvás parkoló beépítése is megkezdődhet. A projekt célja, hogy a pláza 2028-ra modernizált, megújult környezetben, új funkciókkal és kibővített szolgáltatásokkal várja a látogatókat."

Arról, hogy a bevásárlóközpontot bővítik, felújítják, egyébiránt már 2021-ben is cikkezett a sajtó. A Fejér Megyei Hírlapban arról írtunk, hogy az akkori hírek szerint kétszeresére bővül az Alba Plaza területe, beépítik átellenben a murvás parkolót, valamint oda költözik a korszerűbb városi piac. Emellett akkoriban még arról is cikkeztünk: "A fejlesztések várhatóan három-négy éven keresztül tartanak, legkorábban 2024-re zárulhatnak le" – ám mára már tudjuk, hogy legelőbb 2026-ban kezdődhet el a beruházás.

Vélemények az Alba Plazáról

A felújítás híre tehát már régóta lázban tartja a helyieket. Éppen ezért arra kértünk olvasóinkat, véleményezzék az erről szóló információkat. Kommentelőink nem voltak restek eleget tenni a kérésnek: van, aki szerint Magyarország legelavultabb plázájáról beszélünk, így nem is kérdés, szükséges-e az épület felújítása, bővítése. Mások a budapesti bevásárlóközpontokat használták összehasonlítási alapul, s míg egyikük szerint a Mammut I. zárás utáni poszt-apokaliptikus hangulatánál jobb a fehérvári helyzet, addig az Etele Plaza mérvadó. Az Alba Plaza ugyanis "elég rideg, semmi szépség nincs benne! Se egy pad, semmi! Unalmas, semmitérő létesítmény." Ezenkívül egyéb konkrétumok is érkeztek még: "főként a női wc van nagyon rossz állapotban, nagyon igénytelen a kinézete. De maga a pláza és annak kínálatának korszerűsítése is szuper lenne" – érkezett a javaslat.