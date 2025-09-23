Teljes a bizonytalanság az Alba Pláza körül, ezt tudják most az alkalmazottak

A fehérváriak nem felejtették el azt az év eleji felvetést, mely szerint év végére bezárhat az Alba Pláza. Egyre többen készpénzként emlegetik ugyanis, hogy év végén úgyis „bezár a bazár”, sőt mi több, összefüggésbe hozták egy, az Alba Plázától teljesen független projekttel. Az Alba Mall nyitását ugyanis épp erre az időszakra időzítette, ígérte a beruházó. Hogy éppen ez a nagyszabású konkurens projekt tolja ki a terveket vagy más miatt nincs még se híre, se hamva az Alba Pláza bezárási szándékának, nem tudni. Az üzemeltető Indotek Group ugyanis sem év elején, sem most nem reagált eddigi megkereséseinkre, így egyetlen kérdésünkre sem kaptunk választ.

Alba Pláza, mi lesz veled? Senki nem tudja a jövő terveit...

Alba Pláza bezárása: ezt tudják most az alkalmazottak

Tudomásunk szerint az épületben működő üzletek bérlői sem tudnak még semmi biztosat. Úgy tudjuk, határozatlan idejű szerződéseket kötöttek velük, ám, értesüléseink szerint a nagyobb üzletláncok felmondási határideje 365 nap – amelyről a kisebbek is értesülnének, ha már megkapták volna az érintettek. De még ennek híre sem jutott el a kisebb bérlőkhöz. Az üzletekben dolgozó alkalmazottak is tudnak a lehetséges bezárási szándékról – az általunk megkérdezettek azonban csak információmorzsákat kaptak megélhetésük, jövőjük lehetséges alakulásáról: hallottak év végi és jövő tavaszi zárásról is.

De miért is vetődött fel a bezárás terve? Idén év elején egy szakmai rendezvényen Garbutt-Pál Erika, a CBRE Kiskereskedelmi Bérbeadási Igazgatója arról beszélt, hogy az Indotek Group jelentős átalakításokat tervez – többek között - a székesfehérvári Alba Plázában. Az elhangzottak szerint a belvárosi bevásárlóközpont felújítása és bővítése 2026 és 2028 között valósulhat meg, a tervek szerint a jelenlegi épület korszerűsítése mellett a murvás parkoló beépítése is megkezdődhet. A projekt célja, hogy a pláza 2028-ra modernizált, megújult környezetben, új funkciókkal és kibővített szolgáltatásokkal várja a látogatókat.

De hát jelenleg mégsem látnak nagy esélyt az érintettek arra, hogy év végére bezárjon a város központjában működő pláza, sőt, még a tavaszi is kétséges. De az szintén lehetséges, hogy nem is tervez az üzemeltető teljes zárást, és részleges felújításokkal oldja meg a projektet – de erre vonatkozóan sem árultak el terveket, amennyiben egyáltalán vannak.