Alap Községért Emlékplakett

1 órája

Az iskola és a kézilabdasport meghatározó alakját, Sárközi Lászlót ismerték el

Címkék#Alap Község#Sárközi László#emlékplakettet sárközi

A település önkormányzata augusztusi ünnepi alkalomkor adta át az „Alap Községért” emlékplakettet Sárközi László úrnak, aki egészségügyi okok miatt nem tudott részt venni a falunapi rendezvényen. Alap polgármestere vitte az elismerést.

Bokányi Zsolt
Az iskola és a kézilabdasport meghatározó alakját, Sárközi Lászlót ismerték el

Fotó: Az önkormányzat

A kitüntetést Suplicz Attila, Alap polgármestere és Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző otthonában adta át, személyesen köszöntve a pedagógust és közösségi munkája elismeréseként méltatva tevékenységét.

Alap
Alap település polgármestere Suplicz Attila, és a méltatást fogadó Sárközi László.  Fotó: Az önkormányzattól

Sárközi László 1962 és 1980 között tanított az Alapi Általános Iskolában, ahol nemcsak tanítványai, hanem az egész közösség számára meghatározó személyiséggé vált. Zámbó Tibor, a település korábbi vezetője és ismert helytörténész szavaival élve, Sárközi László Alap község történetének egyik korszakos és emblematikus alakja volt. Több száz helyi gyermek és felnőtt életében hagyott maradandó nyomot, számos élményt és sikert közvetítve. Különösen nagy szerepe volt a helyi kézilabda sport életében, ahol az alapiak jelentős eredményeket értek el az ő irányítása és támogatása mellett. Munkája nemcsak a sport, hanem az oktatás terén is példaértékű volt, amellyel hozzájárult a település fejlődéséhez és közösségi életének gazdagításához.

Sárközi László Fotó: Az önkormányzat

Alap önkormányzatának nevében! 

Az önkormányzat nevében Suplicz Attila polgármester és Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző ismételten szívből gratuláltak Sárközi László úrnak, és köszönetet mondtak áldozatos munkájáért, melyet Alap községért végzett az elmúlt évtizedek során.

 

