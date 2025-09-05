Az iskola és a kézilabdasport meghatározó alakját, Sárközi Lászlót ismerték el

A kitüntetést Suplicz Attila, Alap polgármestere és Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző otthonában adta át, személyesen köszöntve a pedagógust és közösségi munkája elismeréseként méltatva tevékenységét.

Alap település polgármestere Suplicz Attila, és a méltatást fogadó Sárközi László. Fotó: Az önkormányzattól

Sárközi László 1962 és 1980 között tanított az Alapi Általános Iskolában, ahol nemcsak tanítványai, hanem az egész közösség számára meghatározó személyiséggé vált. Zámbó Tibor, a település korábbi vezetője és ismert helytörténész szavaival élve, Sárközi László Alap község történetének egyik korszakos és emblematikus alakja volt. Több száz helyi gyermek és felnőtt életében hagyott maradandó nyomot, számos élményt és sikert közvetítve. Különösen nagy szerepe volt a helyi kézilabda sport életében, ahol az alapiak jelentős eredményeket értek el az ő irányítása és támogatása mellett. Munkája nemcsak a sport, hanem az oktatás terén is példaértékű volt, amellyel hozzájárult a település fejlődéséhez és közösségi életének gazdagításához.

Sárközi László Fotó: Az önkormányzat

Alap önkormányzatának nevében!

Az önkormányzat nevében Suplicz Attila polgármester és Csalovszkiné Mezei Zsuzsanna jegyző ismételten szívből gratuláltak Sárközi László úrnak, és köszönetet mondtak áldozatos munkájáért, melyet Alap községért végzett az elmúlt évtizedek során.