Aknay János festőművész munkáiból nyílt tárlat Székesfehérváron (galéria)

Különleges festmények, köztük Jézus arcképét bemutató munkák kerültek a művelődési ház Szent Korona Galériájába. A művész, akinek keze munkáját dicsérik a művek, a többszörösön kitüntetett Aknay János.

Fotó: Fehér Gábor

A festőművész egészségügyi állapota miatt távol maradt a kiállításmegnyitótól, így őt fia, Aknay Csaba fotóművész képviselte.

A megnyitó kezdetén Spányi Antal megyéspüspök úgy fogalmazott, hogy 2011-ben, amikor megalakult az egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteménye egy lehetőséget kívánt adni minden művésznek, hogy alkotó erejüket a szépség felé fordítsák.

– A szépség Istentől jön és ezért megragadja a lelket. Örömmel látom, hogy kiállításaink, melyeket az Ars Sacra Fesztivál keretén belül rendeztünk ilyenek voltak – tette hozzá a megyéspüspök.

A kiállítás színvonalát Dresch Mihály Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar zenész emelte még magasabbra szaxofonjátékával.

A tárlat október 4-ig látogatható.