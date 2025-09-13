szeptember 13., szombat

Kiállítás

1 órája

Aknay János festőművész munkáiból nyílt tárlat Székesfehérváron (galéria)

Címkék#spányi antal#festőművész#kiállításmegnyitó

Aknay János, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és Munkácsy Mihály-díjas festőművész munkáiból nyílt kiállítás a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban péntek délután.

Déri Brenda

Különleges festmények, köztük Jézus arcképét bemutató munkák kerültek a művelődési ház Szent Korona Galériájába. A művész, akinek keze munkáját dicsérik a művek, a többszörösön kitüntetett Aknay János. 

Fotó: Fehér Gábor

A festőművész egészségügyi állapota miatt távol maradt a kiállításmegnyitótól, így őt fia, Aknay Csaba fotóművész képviselte. 

A megnyitó kezdetén Spányi Antal megyéspüspök úgy fogalmazott, hogy 2011-ben, amikor megalakult az egyházmegye Kortárs Művészeti Gyűjteménye egy lehetőséget kívánt adni minden művésznek, hogy alkotó erejüket a szépség felé fordítsák. 

– A szépség Istentől jön és ezért megragadja a lelket. Örömmel látom, hogy kiállításaink, melyeket az Ars Sacra Fesztivál keretén belül rendeztünk ilyenek voltak – tette hozzá a megyéspüspök.

A kiállítás színvonalát Dresch Mihály Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar zenész emelte még magasabbra szaxofonjátékával.

A tárlat október 4-ig látogatható.

Aknay János festőművész kiállítása

Fotók: Fehér Gábor

 

 

