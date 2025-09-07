Akkor és most – Széna téri Általános iskola

Az ünnepi évadhoz méltón már a korábbi években nagy beruházások indultak el a városban: felújítások, átépítések és új építkezések sora jellemezte az általában Csitáry-éraként emlegetett időszakot. A fejlesztések tekintetében nemcsak a polgármester érdemel említést, hanem az országgyűlési képviselő, vallás- és közoktatásügyi miniszter Hóman Bálint is.

Forrás: Nagy Norbert

Az elődje, gróf Klebelsberg Kunó tanügyi politikáját folytató Hóman szorgalmazta a székesfehérvári tanintézetek bővítését és újak nyitását. Ebben a szellemben nyitotta meg kapuit a tanulók előtt az egykori, ekkoriban beépülő szénapiac – innen a tér neve – és marhavásártér helyén létesült, Szent Istvánról elnevezett központi elemi iskola.

Forrás: Nagy Norbert

A Széna téri intézményt Csitáry G. Emil polgármester, Hóman és Horthy Miklós kormányzó neje, Purgly Magdolna avatták fel 1938. május 22-én, a vitézavatás napján, a tankerület által rendezett Tanügyi Kiállítás keretében. A Thomas Antal tervei szerint megvalósult 24 tantermes intézményben lezajlott tárlat az ország legnagyobb tankerületi körzetének életét mutatta be átfogóan. A mindennapi használati eszközök mellett a tanulók által beküldött alkotásokat is megszemlélhetett a közönség, az egyik teremben pedig a zseb- és táskavizsgálatok során elkobzott tárgyak három nagy falat töltöttek meg. A diákok birtokba vették a modernizálódó város arculatát erősítő épületet, és örömmel használták, ám a II. világháború során megsérült, ezért gondoskodni kellett a renoválásáról.

Forrás: Nagy Norbert

A Fehérvári Napló 1949-ben tudósított arról, hogy a helyreállítás folyamatban van. Ekkor változtattak a fedésen is: Molnár Tibor városi főmérnök ugyanis lapostetőt tervezett az épületre. A környéken óriási változás következett be, amikor a ’60-as évek elején megkezdődött a Május 1. téri – 1947-től már így nevezték a korábbi Széna teret – pontházak építése. Az archív fotó ebbe a folyamatba nyújt betekintést. A 11. számú ház még beállványozva látható. A telepen álló öt kilencemeletes házban összesen 180 lakás jött létre. A Fejér Megyei Hírlap 1966 januárjában a Fejér Megyei Építőipari Vállalat öt évét összefoglaló cikkében ezt „az építők diadalának” nevezte.

Váczi Márk