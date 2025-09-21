Akkor és most: Fotókon a Fő utca és az Ady utca sarok

Melocco Miklós szobrászművész 1990 és 1993 között, több részletben készítette el a fehérvári Fő utcán álló Mátyás király-emlékmű kompozícióját. Az alkotásnak helyet adó kis tér és az uralkodó szobrának hátteréül szolgáló épület többszáz éves múltra tekint vissza. 1688-ban a város 145 év után végleg felszabadult a török uralom alól, kezdetét vehette az újjáépítés, a romok elbontása. Az építkezésekhez az 1601-es ostrom idején elpusztult koronázó bazilika köveinek jelentős részét használták fel. A jezsuita rend 1742-44 között emelte rendházát, amelyet 1753-ban egy udvari szárnnyal toldottak meg. Két évvel később templomuk is elkészült Hatzinger Pál tervei nyomán és kivitelezésében. Jézus Társasága 1773-ban egy pápai rendelkezés következtében megszűnt létezni, így ingatlanaiknak új gazdái lettek. Fehérvári épületeiket rövidesen a pálosok kapták meg, de 1786-ban II. József feloszlatta őket, birtokaikat elkobozta. A templom a németek plébániájához tartozott, a rendházat a katonaság vette át, mígnem 1813-ban az egész tömb, a már a jezsuiták idejében működő gimnáziummal együtt, a ciszterci rend tulajdonába került. A derék atyáknak aztán 1950-ben az állam és a Katolikus Egyház közötti egyezmény megkötése és az államosítás után ki kellett költözniük, az egykori rendházból kollégium lett majdnem három évtizedre. Homlokzatáról a „Ruszkik haza!” felirattal 1956-ban emlékezetes fotók készültek. A rendszerváltás előtti években az István Király Múzeum talált itt otthonra, azóta is ez az intézmény központi épülete. A szomszédban a 19. század második felében a Schlamadinger-féle vaskereskedés működött. A II. világháborúban az épületet több találat érte, mivel nem volt menthető, bontásra ítélték. A mellette lévő Ady Endre utcai klasszicista polgárházat szintén 1949-ben bontották vissza részlegesen, a baleset- és életveszély elkerülése érdekében, majd tíz év múlva véglegesen. Helyére Kotsis Iván tervezett új házat, földszintjén az IBUSZ irodájával. Az egykori rendház homlokzatán ekkor helyezték el Ohmann Béla Zrínyi Miklósról mintázott Magyar vitéz szobrát, amelyet a volt Vitézi – éppen szakszervezetivé átalakított – székházról helyeztek át. Aztán 1989-ben eltávolították, hogy előkészítsék a helyet a Melocco-féle szoboregyüttesnek.

Váczi Márk