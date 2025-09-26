szeptember 26., péntek

Jubileumi évforduló

1 órája

Hatvan éve szolgálja a magyar agráriumot „az Entz” (galéria)

Hat évtized tapasztalata, tudása és közössége - ezt ünnepelték szeptember 26-án Velencén, a Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 60. születésnapján. Az intézmény a jól képzett, modern tudással rendelkező agrárszakemberek képzését tűzte zászlajára, ünnepségén pedig kiderült: jelentős múltja mellett a jövőbe is tekint.

Feol.hu
Hatvan éve szolgálja a magyar agráriumot „az Entz” (galéria)

Fotó: Fehér Gábor

Hat évtized tapasztalata, tudása és közössége – ezt ünnepelték szeptember 26-án Velencén, a Kisalföldi ASzC dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 60. születésnapján. Az intézmény a jól képzett, modern tudással rendelkező agrárszakemberek képzését tűzte zászlajára, ünnepségén pedig kiderült: jelentős múltja mellett a jövőbe is tekint.

Az Entz 60 éve neveli az agrár jövő szakembereit Velencén, múltját és jövőjét együtt ünnepelte.
A velencei technikum hat évtizedes jubileumát ünnepelte: az iskola az agrárképzés bázisa, ahol a diákok modern tudást, gyakorlati tapasztalatot és az agrárszakmához szükséges értékeket kapnak
Fotó: Fehér Gábor

Az elmúlt hatvan évet ünnepelte szeptember 26-án, pénteken a Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, amely ez alkalomból ünnepséggel, kiállításokkal, programokkal készült a jubileumi alkalomra. Az ünnepségen Varga Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevőket.

– Hat évtized egy intézmény életében komoly mérföldkő – hirdeti a múlt eredményeit és a jövő ígéretét rejti magában - fogalmazott. Hangsúlyozta, külön öröm, hogy a megemlékezés helyszíne maga az iskola, „ahol nap mint nap zajlik a jövő szakembereinek képzése”.

Varga Imre István kiemelte, hogy a technikum felbecsülhetetlen érték Fejér vármegye és az agrárium számára: - Az elmúlt 60 évben a technikum a térség mezőgazdasági szakképzésének bástyájává vált. Megbízható alapot nyújtott generációknak, akik tudásukkal és munkájukkal építik a magyar agráriumot - hozzátette: a NAK számára kiemelt jelentőségű, hogy a jól képzett, gyakorlati tudással rendelkező utánpótlás biztosított legyen, hiszen a modern agrárium folyamatos fejlődést és magas szintű szakértelmet kíván. - Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a szakképzők és a gazdasági szakértők között szoros, valós együttműködés legyen.

A velencei ENTZ középiskola 60. évfordulós ünnepsége

Fotók: Fehér Gábor

Varázslatos, elvarázsolt világ

Stossek Balázs, a technikum igazgatója az iskola történetére és szellemiségére reflektált:

– Egy intézmény kora tanúskodik annak létjogosultságáról. Hatvan év – két emberöltő – talán elég ahhoz, hogy kimondjuk: iskolánk otthonra lelt Velencén – fogalmazott, s felidézte, hogy immár negyven éve viselik az Entz nevet, ezért ismeri ma mindenki így az intézményt: 

az Entz.

Az igazgató személyes hangvételű beszédében hozzátette: – Sokan dolgozunk itt évtizedek óta. Mi ennek a titka? Varázslatos, elvarázsolt világ ez, a maga sajátos vonásaival - nem csak egy iskola, több annál: gazdaság, vállalkozás, kisebb-nagyobb csoportok közössége, sajátos dinamikával. Egy életre bele lehet szeretni.

Stossek Balázs szerint az intézmény működésének kulcsa, hogy a közösség családként tekint önmagára: – Azért működik ilyen jól ez a család, mert van, amit sosem feledünk: a közös célt, amelyért képesek vagyunk feláldozni szabadidőnk jelentős részét, kreativitásunkat, megújulni és alkalmazkodni. Ez a cél pedig nem más, mint hogy jó iskolát csináljunk – zárásként pedig kiemelte: - A diákok számára szeretnénk úgy emlékezetessé tenni az itt töltött éveket, hogy közben használható tudást és maradandó emberi értékeket kapjanak.

Meg kell újulnunk – de meg kell őriznünk a kapcsolatot a természettel

Hoczek László József, a Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója a jövő kihívásait emelte ki:

– Ma a magyar agráriumnak nagy szüksége van olyan kreatív, megfelelő szakmai ismerettel és új tudással rendelkező diákokra, akiket ki kell képeznünk – hangsúlyozta -, ahogy azt is: mindehhez az oktatóknak is folyamatosan meg kell újulniuk: - Nemcsak az informatika és a mesterséges intelligencia megismerése a feladat, hanem a természettel való egészséges kapcsolat megőrzése is – ami az Entz mottójában is benne van.

 

