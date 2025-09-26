Hatvan éve szolgálja a magyar agráriumot „az Entz” (galéria)

Hat évtized tapasztalata, tudása és közössége – ezt ünnepelték szeptember 26-án Velencén, a Kisalföldi ASzC dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 60. születésnapján. Az intézmény a jól képzett, modern tudással rendelkező agrárszakemberek képzését tűzte zászlajára, ünnepségén pedig kiderült: jelentős múltja mellett a jövőbe is tekint.

A velencei technikum hat évtizedes jubileumát ünnepelte: az iskola az agrárképzés bázisa, ahol a diákok modern tudást, gyakorlati tapasztalatot és az agrárszakmához szükséges értékeket kapnak

Fotó: Fehér Gábor

Az elmúlt hatvan évet ünnepelte szeptember 26-án, pénteken a Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, amely ez alkalomból ünnepséggel, kiállításokkal, programokkal készült a jubileumi alkalomra. Az ünnepségen Varga Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér vármegyei szervezetének elnöke köszöntötte a résztvevőket.

– Hat évtized egy intézmény életében komoly mérföldkő – hirdeti a múlt eredményeit és a jövő ígéretét rejti magában - fogalmazott. Hangsúlyozta, külön öröm, hogy a megemlékezés helyszíne maga az iskola, „ahol nap mint nap zajlik a jövő szakembereinek képzése”.

Varga Imre István kiemelte, hogy a technikum felbecsülhetetlen érték Fejér vármegye és az agrárium számára: - Az elmúlt 60 évben a technikum a térség mezőgazdasági szakképzésének bástyájává vált. Megbízható alapot nyújtott generációknak, akik tudásukkal és munkájukkal építik a magyar agráriumot - hozzátette: a NAK számára kiemelt jelentőségű, hogy a jól képzett, gyakorlati tudással rendelkező utánpótlás biztosított legyen, hiszen a modern agrárium folyamatos fejlődést és magas szintű szakértelmet kíván. - Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a szakképzők és a gazdasági szakértők között szoros, valós együttműködés legyen.