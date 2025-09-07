szeptember 7., vasárnap

Kiszivárgott az elképzelés

54 perce

Mészáros Lajos: A Tisza Párt terve nem adócsökkentés, hanem adóemelés

Kiszivárgott a Tisza Párt személyi jövedelemadóra vonatkozó terve, amely alapjaiban alakítaná át a jelenlegi egykulcsos rendszert. Adóemelés rejlik a tervezet mögött Mészáros Lajos szerint.

Feol.hu

Ez a rendszer már a Gyurcsány-korszakban is megterhelte a dolgozó embereket, figyelmeztet a képviselő. Most pedig újra bevezetnék, aminek következménye, hogy már az átlagbért keresők is magasabb adósávba kerülnének. Jönne az adóemelés! Ez nemcsak a legjobban keresőket érintené, hanem a szakmunkásokat, pedagógusokat, orvosokat és mérnököket is, Mondta el Mészáros Lajos országgyűlési képviselő. 

Adóemelés
Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is az adóemelés veszélyére hívja fel a figyelmet
Fotó: duol.hu

Társlapunk, a duol.hu összeállításából kiderül: A jelenlegi egykulcsos, 15%-os Szja Mészáros szerint kiszámítható és igazságos, mivel mindenki ugyanazzal az adókulccsal számolhat. A háromkulcsos rendszer viszont aránytalan terheket róna azokra is, akik nem számítanak magas keresetűnek. 

Adóemelés az ígéretek mögött

A Tisza Párt korábban adócsökkentést ígért a választóknak. Most viszont egy adóemelési terv körvonalazódik, ami szöges ellentétben áll azzal, amit kampányban hangoztattak – emelte ki a képviselő. Szerinte ez a fordulat veszélybe sodorhatja a munkahelyeket, csökkentheti a családok megélhetését és visszavetheti a gazdasági növekedést is. 

A vita tehát messze túlmutat technikai részleteken – hangsúlyozza Mészáros –, hiszen az adórendszer alapjaiban határozza meg a gazdaság működését, a munkakedvet és a beruházási hajlandóságot. A kérdés végső soron az: ki fizeti meg a választási ígéretek árát? A magyar dolgozó családok, vagy a párt, amely hátat fordított saját vállalásainak?

 

