Mészáros Lajos: A Tisza Párt terve nem adócsökkentés, hanem adóemelés
Kiszivárgott a Tisza Párt személyi jövedelemadóra vonatkozó terve, amely alapjaiban alakítaná át a jelenlegi egykulcsos rendszert. Adóemelés rejlik a tervezet mögött Mészáros Lajos szerint.
Ez a rendszer már a Gyurcsány-korszakban is megterhelte a dolgozó embereket, figyelmeztet a képviselő. Most pedig újra bevezetnék, aminek következménye, hogy már az átlagbért keresők is magasabb adósávba kerülnének. Jönne az adóemelés! Ez nemcsak a legjobban keresőket érintené, hanem a szakmunkásokat, pedagógusokat, orvosokat és mérnököket is, Mondta el Mészáros Lajos országgyűlési képviselő.
Társlapunk, a duol.hu összeállításából kiderül: A jelenlegi egykulcsos, 15%-os Szja Mészáros szerint kiszámítható és igazságos, mivel mindenki ugyanazzal az adókulccsal számolhat. A háromkulcsos rendszer viszont aránytalan terheket róna azokra is, akik nem számítanak magas keresetűnek.
Adóemelés az ígéretek mögött
A Tisza Párt korábban adócsökkentést ígért a választóknak. Most viszont egy adóemelési terv körvonalazódik, ami szöges ellentétben áll azzal, amit kampányban hangoztattak – emelte ki a képviselő. Szerinte ez a fordulat veszélybe sodorhatja a munkahelyeket, csökkentheti a családok megélhetését és visszavetheti a gazdasági növekedést is.
A vita tehát messze túlmutat technikai részleteken – hangsúlyozza Mészáros –, hiszen az adórendszer alapjaiban határozza meg a gazdaság működését, a munkakedvet és a beruházási hajlandóságot. A kérdés végső soron az: ki fizeti meg a választási ígéretek árát? A magyar dolgozó családok, vagy a párt, amely hátat fordított saját vállalásainak?
