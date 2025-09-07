Mészáros Lajos: A Tisza Párt terve nem adócsökkentés, hanem adóemelés

Ez a rendszer már a Gyurcsány-korszakban is megterhelte a dolgozó embereket, figyelmeztet a képviselő. Most pedig újra bevezetnék, aminek következménye, hogy már az átlagbért keresők is magasabb adósávba kerülnének. Jönne az adóemelés! Ez nemcsak a legjobban keresőket érintené, hanem a szakmunkásokat, pedagógusokat, orvosokat és mérnököket is, Mondta el Mészáros Lajos országgyűlési képviselő.

Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is az adóemelés veszélyére hívja fel a figyelmet

Fotó: duol.hu

Társlapunk, a duol.hu összeállításából kiderül: A jelenlegi egykulcsos, 15%-os Szja Mészáros szerint kiszámítható és igazságos, mivel mindenki ugyanazzal az adókulccsal számolhat. A háromkulcsos rendszer viszont aránytalan terheket róna azokra is, akik nem számítanak magas keresetűnek.