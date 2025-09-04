Székesfehérváron sem örülnek a Tisza Párt tervének – az utca emberét kérdeztük (videóval)

A Tisza Párt Gazdasági Kabinetje kidolgozta: amennyiben kormányra kerül a párt, megszüntetnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, és háromkulcsos rendszert vezetnének be, jönne az adóemelés. Ez a döntés véget vetne a 15 éve működő, egységes 15%-os szja-nak, amely jelenleg minden jövedelemszinten ugyanakkora adóterhet jelent. A párt azzal indokolja a változást, hogy a többkulcsos modell igazságosabbá tenné az adózást, a szakértők szerint azonban a tervezet már a medián jövedelműeket is hátrányosan érintené. Az átlagkeresők akár havi 10-20 ezer forinttal is kevesebb nettó jövedelemre számíthatnának.

Adóemelés amit tervez Magyar Péter pártja, súlyosan érintené a magyar emberek pénztáráját! Forrás: Origo.hu

Székesfehérváron jártunk, hogy megkérdezzük az utca emberét, mit gondolnak a javaslatról. A válaszok egyértelműek voltak: a helyiek többsége nem támogatja az adóemelést.

Nem kérnek az adóemelés lehetőségéből a fehérváriak sem!

A fehérváriak egy része attól is tart, hogy a változtatás hosszú távon csökkenti majd a munkakedvet, különösen a középosztály körében, amely így még jobban megérezné a gazdasági nyomást. A Tisza-adó tehát komoly vitákat váltott ki nemcsak országosan, de Székesfehérváron is. Az adózás jövője egyre fontosabb kérdéssé válik a választók szemében, és úgy tűnik, sokan nem kérnek a többkulcsos rendszerből.