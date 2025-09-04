szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
"Nem kérünk az adóemelésből”

22 perce

Székesfehérváron sem örülnek a Tisza Párt tervének – az utca emberét kérdeztük (videóval)

Címkék#fehérvári#Tisza Párt Gazdasági Kabinet#utca#vita

A Tisza Párt háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését fontolgatja, amely már az átlagkeresetűeket is sújtaná. Az adóemelés javaslata a fehérvári utcán is felháborodást keltett: a megkérdezettek többsége elutasítja az adóemelést, igazságtalannak tartva a tervezett módosítást.

Feol.hu

A Tisza Párt Gazdasági Kabinetje kidolgozta: amennyiben kormányra kerül a párt, megszüntetnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, és háromkulcsos rendszert vezetnének be, jönne az adóemelés. Ez a döntés véget vetne a 15 éve működő, egységes 15%-os szja-nak, amely jelenleg minden jövedelemszinten ugyanakkora adóterhet jelent. A párt azzal indokolja a változást, hogy a többkulcsos modell igazságosabbá tenné az adózást, a szakértők szerint azonban a tervezet már a medián jövedelműeket is hátrányosan érintené. Az átlagkeresők akár havi 10-20 ezer forinttal is kevesebb nettó jövedelemre számíthatnának.

Adóemelés
Adóemelés amit tervez Magyar Péter pártja, súlyosan érintené a magyar emberek pénztáráját!  Forrás:  Origo.hu

Székesfehérváron jártunk, hogy megkérdezzük az utca emberét, mit gondolnak a javaslatról. A válaszok egyértelműek voltak: a helyiek többsége nem támogatja az adóemelést.

Nem kérnek az adóemelés lehetőségéből a fehérváriak sem! 

A fehérváriak egy része attól is tart, hogy a változtatás hosszú távon csökkenti majd a munkakedvet, különösen a középosztály körében, amely így még jobban megérezné a gazdasági nyomást. A Tisza-adó tehát komoly vitákat váltott ki nemcsak országosan, de Székesfehérváron is. Az adózás jövője egyre fontosabb kérdéssé válik a választók szemében, és úgy tűnik, sokan nem kérnek a többkulcsos rendszerből.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu