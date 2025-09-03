Fejér vármegye déli részén sem nyerő az adóemelés terve (videó)

A Tisza Párt Gazdasági Kabinetje nemrég jelezte: amennyiben kormányra kerülnek, jön az adóemelés, visszahoznák a többkulcsos személyi jövedelemadó rendszert. A háromkulcsos modell a 15 éve bevezetett egykulcsos, 15%-os szja végét jelentené, amely jelenleg egységes adóterhet biztosít minden jövedelmi szinten.

Adóemelést tervezne a Tisza, de ennek a megye déli részén sem örülnek az emberek

Forrás: MW

Adóemelést terveznek!

A párt szerint az új rendszer igazságosabbá tenné az adózást, de a szakértői becslések szerint a változás már a medián jövedelemmel rendelkezőket is hátrányosan érintené. Az átlagkeresők akár havi 10-20 ezer forinttal is kevesebb nettó jövedelemre számíthatnának.

Sárbogárd térségében végzett utcai megkérdezések alapján úgy tűnik, a javaslat nem arat osztatlan sikert. A helyiek aggodalommal fogadták a tervezetet, mivel sokan úgy érzik, a változás aránytalanul terhelné a középréteget is, a vita tehát már nem csak szakpolitikai szinten zajlik.