Rekord! Soha nem látott összefogás a XXI. Adni Jó Kupán Lepsényben (képgalériával)

Augusztus 30-án ismét benépesült a lepsényi focipálya, ahol immár huszonegyedik alkalommal rendezték meg az Adni Jó Kupa jótékonysági kispályás labdarúgó tornát. A rendezvény ezúttal is nemes célt szolgált: a résztvevők és a támogatók együtt gyűjtöttek a súlyos balesetet szenvedett fiatal lány, Bogi gyógykezelésére és mindennapi életét megkönnyítő eszközök beszerzésére. Bogi története ugyanis mindenkit megérintett: a mindössze gimnáziumot kezdő lány tavaly egy frontális autóbaleset következtében súlyos gerincsérülést szenvedett, jelenleg csak a fejét és a vállát tudja mozgatni. Ahhoz, hogy ismét önállóbb életet élhessen, speciális elektromos kerekesszékre és átalakított autóra van szüksége, melyek beszerzését a jótékonysági akciók – köztük a mostani torna – segítik elő.

Adni jó, ha összefogunk: a lepsényi focitorna minden eddiginél nagyobb támogatást hozott Boginak.

Adni Jó Kupa jótékonysági foci Bogiért

A pályán már reggeltől pattogott a labda, a lelátón pedig baráti hangulatban szurkoltak a látogatók – noha aznap nem a gólok és a trófeák számítottak, hanem az összefogás és az önzetlen segítségnyújtás. A szervezők gondoskodtak arról is, hogy a családok és a gyermekek is jól érezzék magukat: arcfestés, csillámtetoválás, valamint csocsó és léghoki is színesítette a programot. A nap folyamán ebéd, desszertek és frissítők is várták a vendégeket, a fogyasztás pedig becsületkassza alapon működött, amelynek teljes bevételét szintén Bogi megsegítésére ajánlották fel.

A rendezvény zárásaként ünnepélyesen adták át a szervezők az összegyűlt támogatást, amelyhez a sportolók, önkéntesek, a helyi közösség és a kilátogatók összefogása egyaránt hozzájárult.

- Mindent egybevéve 4 és fél millió forint gyűlt össze, ami a mi Alapítványunk esetében rekordösszegnek számít. Ez nagyban hozzájárul Bogi életének könnyebbé tételéhez – mesélte büszkén Horváth Péter, az alapítvány kurátora, aki hálásan köszönte mindazok részvételét, akik kilátogattak vagy adományaikkal hozzájárultak a gyűjtéshez.

