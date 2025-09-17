szeptember 17., szerda

Környezetvédelem

1 órája

A zöld közlekedésre buzdítják a helyieket

Címkék#közösségi közlekedés#Nádasdladány#mobilitási hét

Nádasdladány is csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez.

Feol.hu

Az önkormányzat az iskolával és az óvodával együttműködve arra biztatja a lakosságot, hogy szeptember 16. és 22. között, akik tehetik válasszák a környezetbarát közlekedési módokat. Gyalogoljanak, kerékpározzanak vagy rollerezzenek. 

A program részeként szeptember 22-én, reggel 7 és délután 17 óra között a Kis köz forgalom elől lezárásra kerül, ebben az időben ezen az útszakaszon autóval nem lehet közlekedni, de a Gyümölcsfa utca továbbra is megközelíthető lesz a Dózsa György utcából – tájékoztatja Varga Tünde polgármester a ladányiakat.


 

 

