Jó reggelt Fejér vármegye

1 órája

A sok és a kevés láb esete

Palocsai Jenő
Halízű, mozgó tintatartók, fejlábúak vannak cipóban sütve, ízletes csülök helyett. Finomnak finom ez is, de nem az igazi

Fotó: PJD

A nyárnak számtalan előnye van, ami azért is fontos mert ezek az előnyök feledtetik velünk a sok hátrányt. Ilyen például a forróság, a napégés, a fényvédő faktor 2000 miatti bőrfulladás, vagy a legalább ilyen kellemetlen fűnyírás. A pozitív hozzáállás lényege, hogy ezeket mind félresöpörjük, és csak a jó dolgokra koncentrálunk. És hát ha nyár, akkor tenger, úszás, evezés, vagy csak egy kis ringás az éltető elem felszínén. Olyan jó figyelni, ahogy a deszka vagy a hajó a víz által hajtva úszik erre, míg a felhők az égen meg arra, vagyis egy másik irányba úsznak, magas szelek által kergetve. A víz néha loccsan, önmagába, néha meg koppan a jármű falába ütközve. Ezekben a békés pillanatokban annyi mindenről lehet gondolkozni. Hogy milyen kicsiny pont is az ember, vagy hogy melyik imát mormoljuk el és kinek, vagy például, hogy miért esznek a tengerparti emberek olyan élőlényeket, amiknél sántít a lábak száma. Vagy sok van nekik vagy egy sem.

 

