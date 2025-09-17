szeptember 17., szerda

Szoros ellenőrzés mellett dolgoznak a magyarok Mianmarban

29 perce

A segítségnyújtás karja Pákozdtól egészen a Távol-Keletig nyúlik

Az idén harminc esztendős, Fejér vármegyében alapított Baptista Szeretetszolgálat munkatársai folytatják a segélyezési munkát a délkelet-ázsiai Mianmarban, azaz régi nevén Burmában. Egy nemzetközi humanitárius szervezet esetében nem meglepő, hogy a tevékenység szálai egészen messzire húzódnak: ebben az esetben az egyik például a pákozdi logisztikai központig nyúlik. 

Tihanyi Tamás
A helyi civil szervezetek külföldi segítséggel igyekeznek enyhíteni a szükséget, de nehéz helyzetben vannak

Fotó: BSZ

Ezekben a napokban is dolgoznak a magyar segélymunkások Mianmarban, ahol évtizedek óta katonai uralom alatt, rendkívül nehéz körülmények között élnek az emberek. Így aztán nem meglepő, hogy a humanitárius tevékenységet alig támogatják, sőt, inkább annak akadályozásáról számoltak be a szakemberek. Állandó megfigyelés és alig leplezett rendőri ellenőrzések mellett próbálják meg célba juttatni a segélycsomagokat, az akadályoztatás ellenére már eddig is tízezernél több rászorulónak sikerült létfontosságú segítséget juttatniuk, elsősorban élelmiszert és ivóvizet. A délkelet-ázsiai országot márciusban sújtotta egy 7,7-es erősségű földrengés, amelynek során több ezren meghaltak és százezrek veszítették el otthonukat.

Fotó: BSZ

Zubor Zoltán projektmenedzser, az elsősorban Mandalay központtal tevékenykedő magyar segélymunkások egyike – egykor a Magyar Honvédség őrnagya – egy olyan esetről is beszámolt, amikor az adott helyszínre mentőautóval tudnak csak bejutni, hogy a feladataikat elvégezhessék. Általános, hogy fényképeket készítenek róluk, követik őket, de legalább nem teszik teljesen lehetetlenné a segélymunkát. Ezt erősítette meg Szilágyi Béla, a segélyszervezet elnöke is, aki hozzátette: még mindig raktárban vannak azok az élelmiszerek és víztisztító berendezések, amelyeket már régen ki kellett volna osztaniuk a rászorultaknak. Utóbbinak főként egészségügyi, járványmegelőzési szempontból lenne nagy jelentősége.  

 Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke Mianmarban koordinálja a munkát
Fotó: BSZ

Az adatok szerint jelenleg az ötvenötmilliós Mianmarban mintegy tizenötmillió ember súlyosan nélkülözi a normális élet legalapvetőbb feltételeit, nem jut megfelelő élelemhez, egészségügyi ellátáshoz. A magyarországi Baptista Szeretetszolgálat a Baptista Világszövetség tagszervezeteként, azzal együttműködésben folytatja a mianmari missziót, a jövőben mezőgazdasági, egészségügyi és egyéb segélyezési programot terveznek végrehajtani.

Higiéniai csomagok összeállítása Mandalay-ben. Balra Zubor Zoltán 
Fotó: BSZ

 Ezt tennék más nagy nemzetközi humanitárius szervezetek is, de több közülük a nehézségeket látva megtorpant az ázsiai ország határainál. (A mianmari, azaz burmai körülményekről korábban Cey-Bert Róbert Gyula író beszélt hosszasan a FEOL-nak, ő jól ismeri az ottani helyzetet. Az író legújabb, önéletrajzi ihletésű regénye egyébként éppen augusztus második felében jelent meg „A sólyom harcosa a tűzviharban” címmel a Püski Kiadónál.)  

