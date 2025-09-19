A nyolcadikosok pályaválasztását segíti a Szakképzési Centrum roadshowja

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum kötelékében számos középiskola okítja a felnövő generációt. Oktatási intézményeikben olyan szakmák csínját-bínját tanulhatják ki a fiatalok, amelyek később a megélhetésüket jelenhetik. Sokan vannak azonban, akik bizonytalanok a tekintetben, hogy mivel szeretnének a jövőben foglalkozni, nekik segít a beiskolázási roadshow, amely nemrég a soponyai Zichy János Általános Iskolába látogatott el.

A nap során a nyolcadik osztályos tanulók pályaorientációs előadáson vettek részt, valamint beleshettek több szakma gyakorlati részébe.

A Szakképzési Centrum részéről számos középiskola kitelepült, standjaiknál a fő profiljukba tartozó szakmákat mutatták be.

A Bugát Pál Technikum pultjánál különböző környezetvédelmi vizsgálatokat végezhettek el a diákok, míg a Váci Mihály suli az áramkörök kapcsán érkezett játékos feladatokkal. De jelen volt még az Árpád, ahol a varrás fortélyait mutatták be, a Deák, ahol a vendéglátással és a kereskedelemmel kapcsolatban tudhattak meg többet a jelenlévők, valamint kitelepült a Jáky is, ahol több szakma, köztük a rendészet és az útépítés került porondra – derült ki az SZSZC videójából.