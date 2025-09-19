szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

26°
+24
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pályaválasztás

43 perce

A nyolcadikosok pályaválasztását segíti a Szakképzési Centrum roadshowja

Címkék#Székesfehérvári Szakképzési Centrum#roadshow#beiskolázás

A korábbi évekhez hasonlóan idén is megkezdte beiskolázási roadshowját a Székesfehérvári Szakképzési Centrum, mely során iskoláról iskolára járják a megye intézményeit és segítik a nyolcadik osztályos diákok pályaválasztását.

Déri Brenda
A nyolcadikosok pályaválasztását segíti a Szakképzési Centrum roadshowja

Forrás: Zichy János Általános Iskola

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum kötelékében számos középiskola okítja a felnövő generációt. Oktatási intézményeikben olyan szakmák csínját-bínját tanulhatják ki a fiatalok, amelyek később a megélhetésüket jelenhetik. Sokan vannak azonban, akik bizonytalanok a tekintetben, hogy mivel szeretnének a jövőben foglalkozni, nekik segít a beiskolázási roadshow, amely nemrég a soponyai Zichy János Általános Iskolába látogatott el.

A nap során a nyolcadik osztályos tanulók pályaorientációs előadáson vettek részt, valamint beleshettek több szakma gyakorlati részébe. 

A Szakképzési Centrum részéről számos középiskola kitelepült, standjaiknál a fő profiljukba tartozó szakmákat mutatták be. 

A Bugát Pál Technikum pultjánál különböző környezetvédelmi vizsgálatokat végezhettek el a diákok, míg a Váci Mihály suli az áramkörök kapcsán érkezett játékos feladatokkal. De jelen volt még az Árpád, ahol a varrás fortélyait mutatták be, a Deák, ahol a vendéglátással és a kereskedelemmel kapcsolatban tudhattak meg többet a jelenlévők, valamint kitelepült a Jáky is, ahol több szakma, köztük a rendészet és az útépítés került porondra – derült ki az SZSZC videójából.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu