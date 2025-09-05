A Móri Járás központjában kapta meg három település az okiratot

A Móri Járás településeinek vezetői korábban egyeztettek a negyed milliárd forintos forrás szétosztásáról, majd konzorciumok alakultak. Mór város Csókakővel és Csákberénnyel közösen szerezte meg a támogatást és az arról szóló okiratot szeptember 5-én vehették át az érintett települések Törő Gábor országgyűlési képviselőtől a móri önkormányzat üléstermében.

A települések közösen osztották el a forrást

– A kormány egy új programja a Versenyképes Járások Program, amelynek forrása az iparűzési adó többletből és a kormány támogatásából áll össze. Ebből jött létre egy 250 milliós összeg, amit a Móri Járás 13 települése közösen elosztott az egyeztetéseken, melyek során sikeresen megegyeztek a polgármesterek. Vannak akik járdát építenek, vannak akik csapadékvíz elvezető rendszert, van ahol a közvilágításra fordítják az elnyert összeget, így azt gondolom, hogy jó helyre ment ez a forrás – fogalmazott Törő Gábor.

A Móri Járás központja volt a gesztor

Az okiratot elsőként a Móri Járás központjának első embere vehette át.

– Mór városát 98 millió forint juttatás érinti, és a konzorcium közösen 118 millió forintot nyert. Első körben összehívtuk a járás valamennyi településének vezetőit, hogy a 250 millió forintos keretösszeg hogyan legyen elosztva. Mindannyian egyet értettünk abban, hogy a legdemokratikusabb a fejlesztés lakosságarány szerinti szétosztása. Ezt követően városunk önkormányzatának hivatala segített a településeknek a konzorciumok létrehozásában. Nálunk választókerületi rendszer van, és a kerületek azonos arányú fejlesztésére fordítjuk az elnyert összeget. Olyan fejlesztések kezdődnek várhatóan idén ősszel, mint például gyalogos járda építés, vízelvezetés vagy közlekedésbiztonságot érintő beruházás. Ezek ráépülnek Mór több mint tíz éves választókerületi fejlesztési javaslataira – mondta Fenyves Péter, Mór polgármestere.

A Mór-Csókakő-Csákberény kerékpárút, illetve borút is összeköti a három települést, nem csak a járáshoz tartozás.

Biztonságosan megközelíthető lesz a iskola

– Csókakőn ez az összeg nagyon jó helyre kerül, hiszen a templom előtti árokrendszer lefedésére fogjuk ezt az támogatást fordítani. A változások érintik majd a buszfordulót is, ami évek óta jelentős problémája a településnek A fejlesztésre váró szakaszon a gyalogosok, illetve a közeli általános iskola diákjai kizárólag az út szélén vagy az úttesten tudnak csak közlekedni. A fejlesztés első ütemében lefedjük az árkot, majd a második ütemben elkészül egy járda is, a terveknek megfelelően – mondta Lévai Ildikó, Csókakő vezetője.