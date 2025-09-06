1 órája
A közösség ünnepe Fehérváron, a Zichy liget árnyas fái alatt
A koronázó város híres, nagymúltú parkjában, a gróf Zichy Jenőről elnevezett ligetben vertek sátrat ebben az évben is Székesfehérvár civil szervezeteinek tagjai, önkéntesei, akiket az erős szél sem zavart meg abban, hogy megmutassák arcukat és bemutassák hagyományőrzéstől a segélymunkáig szerteágazó tevékenységüket a nézelődőknek, látogatóknak. Minden érdeklődő találhatott saját kedvére, vagy gyermeke örömére való látványosságot, a jelen vagy a jövő szempontjából számára hasznos tudnivalót.
Miután hagyományosan tornáztak egyet, az immár tizenhetedik Civil Napon a számos tevékenységben aktív alapítványok, szervezetek, egyesületek – ötvenhatan – mutatták be szombaton tevékenységüket, miközben a díszes zenepavilonban színpadi programok várták az érdeklődőket. Az eseményt Szalay-Bobrovniczky Vince civil ügyekért felelős helyettes államtitkár, Vargha Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes és Cser-Palkovics András polgármester nyitotta meg. Vargha Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy a székesfehérvári civilek erősebbek, mint a szél, hiszen az időjárás okozta nehézségeket legyőzve jöttek el a programokra, ezzel a gesztussal is erősítve a vármegyeszékhely közösségét.
A város önkormányzata fontosnak tartja a civilek tevékenységét, támogatja a munkájukat, ismerte el Szalay-Bobrovniczky Vince, hozzátéve, hogy a civil egyesületeket az ECHO Innovációs Műhely is segíti. Ennek eredményeként a vármegyében kétezernél több civil szervezet tevékenykedik és nyer el forrásokat a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain. Az elmúlt időszakban mintegy 300 millió forint érkezett ezen az úton a térségbe, de a forrás növekszik, az október 6-án induló pályázatok során már 16 milliárd forintnál is többre lehet igényt tartani. Egy másik lehetőség a Városi Civil Alap, amely közel 5 milliárd forint értékben szeptembertől lett pályázható. A civilek adminisztrációs terheit csökkenti az egyszerűsített elszámolás lehetősége, tette hozzá a helyettes államtitkár.
Civil Nap a Zichy ligetbenFotók: feol.hu
Fontos, hogy a Városi Civil Alapra október első, a Nemzeti Együttműködési Alapra pedig november ötödik napjáig lehet pályázatokat beadni. Cser-Palkovics András szavaival megköszönte a kormányzati segítséget, rámutatva, hogy a növekvő forrásokat Székesfehérvár közösségei bizonyosan a város fejlődésének érdekében tudják majd felhasználni.
A szombati eseményre való meghívással élni kívánt kisebb és nagyobb szervezetek, fellépők szerencsére már olyan sokan lettek, hogy felesleges mindenkit felsorolni. Néhányan közülük: Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Egyházmegyei Karitász, Székesfehérvári Waldorf Egyesület, Krajczáros Alapítvány, Fehérvári Sakk Egyesület, Lurkó Gyermekvédelmi Egyesület, Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete, Sampo finnbarátok köre, nyugdíjas, sport és természetjáró egyesületek, Szárazréti Fürge Lábak Tánccsoport, Szivárvány Dalkör, Nőszirom Vegyes Kar, Fehérvári Polgárok Egyesülete. Valamint eljöttek galamb- és kisállattenyésztők, környezetvédők, hátrányos helyzetűekért, betegekért, gyermekekért küzdő civil összefogások tagjai is. Színes világ ez, olyan, akár egy impresszionista festőművész palettája.