A közösség ünnepe Fehérváron, a Zichy liget árnyas fái alatt

Miután hagyományosan tornáztak egyet, az immár tizenhetedik Civil Napon a számos tevékenységben aktív alapítványok, szervezetek, egyesületek – ötvenhatan – mutatták be szombaton tevékenységüket, miközben a díszes zenepavilonban színpadi programok várták az érdeklődőket. Az eseményt Szalay-Bobrovniczky Vince civil ügyekért felelős helyettes államtitkár, Vargha Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes és Cser-Palkovics András polgármester nyitotta meg. Vargha Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy a székesfehérvári civilek erősebbek, mint a szél, hiszen az időjárás okozta nehézségeket legyőzve jöttek el a programokra, ezzel a gesztussal is erősítve a vármegyeszékhely közösségét.

Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár, Vargha Tamás országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes és Cser-Palkovics András polgármester a Civil Napon

Forrás: feol.hu

A város önkormányzata fontosnak tartja a civilek tevékenységét, támogatja a munkájukat, ismerte el Szalay-Bobrovniczky Vince, hozzátéve, hogy a civil egyesületeket az ECHO Innovációs Műhely is segíti. Ennek eredményeként a vármegyében kétezernél több civil szervezet tevékenykedik és nyer el forrásokat a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatain. Az elmúlt időszakban mintegy 300 millió forint érkezett ezen az úton a térségbe, de a forrás növekszik, az október 6-án induló pályázatok során már 16 milliárd forintnál is többre lehet igényt tartani. Egy másik lehetőség a Városi Civil Alap, amely közel 5 milliárd forint értékben szeptembertől lett pályázható. A civilek adminisztrációs terheit csökkenti az egyszerűsített elszámolás lehetősége, tette hozzá a helyettes államtitkár.