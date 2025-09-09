A hajléktalan etikája

A fővárosban liberális, kozmopolita szelek fújnak, látszik ez az utcák állapotán is. Minap egy eléggé leromlott környéken, a sarkon állva beszélgettem a munkatársammal, amikor váratlanul odalépett hozzánk egy járókelő, és kért tőle egy szál cigarettát. Kollégám gyorsan adott neki, hogy haladjon tovább és hagyjon minket békén, ám kiderült, hogy nem szokványos kéregetővel akadt dolgunk, mert a megszorult dohányos viszonzásul a kezébe nyomott egy százast. Ő meglepetésében egy ideig csak tartotta a markában a pénzt, nem tudva vele mit kezdeni, zsebre tenni nem akarta. A közelben hajléktalanok ültek a földön, ezért zavartan feléjük nyújtotta a százast, hogy akkor bedobja nekik a közösbe. Ám egyikük önérzetesen elhárította a mozdulatot és rászólt:

Nem, nyugodtan tegye csak el, ezt maga kereste!