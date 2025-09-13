szeptember 13., szombat

Gyermekvállalás

35 perce

A család és a karrier egyensúlya: Balázsi Viktória, gárdonyi kismama története

Címkék#Balázsi Viktória#WHC Family#család#munka#gyermek

A gyermekvállalás előtt álló vagy már anyává vált nők számára a munkaerőpiacra való visszatérés gyakran kihívásokkal teli időszak. Balázsi Viktória, 29 éves gárdonyi édesanya mesélt arról, hogyan talált rá a kismama foglalkoztatás rugalmas és támogató munkalehetőségére egy munkaerő-közvetítőn keresztül.

A család és a karrier egyensúlya: Balázsi Viktória, gárdonyi kismama története

Forrás: Shutterstock

Viktória már egészen fiatalon belekóstolt a munka világába, dolgozott call centeresként, a vendéglátásban és operátorként is. Majd 2015-től egészen 2020-ig, első gyermeke születéséig minőségellenőr volt a Győr-Moson-Sopron vármegyei Dunakilitiben.

„Nem akartam visszatérni dolgozni, míg a második gyermekünk nem lesz óvodaköteles, illetve ki szerettem volna élvezni kisgyermekkoruk minden pillanatát” – mondja Viktória. „Az élet viszont más forgatókönyvet írt számunkra. Amikor kislányunk 2 éves lett, meg kellett hoznunk a döntést a munkába való visszatérésemről, hogy a család bevételeihez én is jelentősebben hozzájáruljak.” Az állami fenntartású intézmények azonban kapacitáshiány és túljelentkezés miatt elutasították a felvételi kérelmet, a magánbölcsőde pedig finanszírozási okokból nem jöhetett szóba. „Sajnos az a korábbi tapasztalatom, hogy több, versenyképes fizetést kínáló munkahelyen kizáró tényező, hogy már gyermeke van egy fiatal nőnek, hiába van egyetemi végzettsége, hiába megbízható és hiába nyitott a fejlődésre” – teszi hozzá.

Viktória végül 2025-ben regisztrált a WHC kismama szövetkezetébe (ma már WHC Family), mikor még kislányával GYES-en volt. Nem sokkal később egy igazán ígéretes ajánlatot kapott egy olyan cégtől, amely több kismamát is foglalkoztat, és lehetősége volt heti 3-4 nap, folyamatos, választott műszakban történő munkavállalásra. „Nagyon örültem, hogy sikerült olyan munkát találni, amely mellett meg tudtuk oldani a gyerekek felügyeletét.”

Viktória jelenleg egy székesfehérvári gyárban dolgozik operátorként, állandó éjszakás műszakban. „Tiszta, rendezett munkakörnyezetben dolgozunk, a kollégák rendesek, segítőkészek, a vezetőm megértő, támogató” – mondja.

Ma, amikor a családok anyagi stabilitása is sokszor függ mindkét szülő munkájától, a WHC Family kiemelt jelentőséggel bírhat. A szövetkezet nem csak az anyák önmegvalósítását és anyagi függetlenségét segíti, hanem a vállalatok számára is értékes, motivált munkaerőt biztosít. A kisgyermekes szülők gyakran rendkívül szervezettek, hatékonyak és lojálisak, ami felbecsülhetetlen érték a munkaadók számára. A WHC Familyvel a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy a gyermeknevelés mellett is aktívak maradjanak a munka világában, megőrizzék szakmai tudásukat és tovább fejlődjenek.

Balázsi Viktória története inspiráló példa arra, hogy a WHC Family segítségével a gyermekvállalás és a karrier nem zárja ki egymást, hanem rugalmasan és támogatóan összeegyeztethetővé válik. „Azt üzenem a kismamáknak, hogy bízzanak magukban, mi anyukák minden akadályt képesek vagyunk legyőzni!” – biztat mindenkit Viktória.

